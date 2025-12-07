Flamenco
Raquel Salas rompe el techo de cristal del Concurso Nacional de las Minas y es la primera mujer que logra la lámpara minera
En la modalidad de baile, la vencedora del prestigioso certamen ha sido Marina Heredia
El Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas ha celebrado su trigésimo sexta edición en Peñarroya-Pueblonuevo y, por primera vez, la ganadora de la lámpara minera ha sido una mujer, Raquel Salas.
La localidad de Peñarroya-Pueblonuevo ha acogido la gran final del 36º Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas, consolidado como uno de los certámenes flamencos de mayor tradición y prestigio en la comarca. El acto, celebrado en la Casa de la Cultura, tiene el propósito de acercar la cultura flamenca al público general.
El concurso ha contado con la actuación de Ángel Mata como guitarrista oficial y ha sido presentado por José Alonso Ballester.
Raquel Salas y Marina Heredia, ganadoras
En el concurso de cante, la ganadora ha sido Raquel Salas, mientras que el segundo premio lo ha logrado María José Abad. Por su parte, el tercer cajón del 'podio' del cante lo ha ocupado Emilio Serrano. Pablo Padilla y Juan Miguel Barquero han sido cuarto y quinto, respectivamente.
Mientras, en el concurso de baile, Marina Heredia ha sido la vencedora, con Jairo Vega en segundo lugar.
Una cita de referencia
La organización del evento ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y la Peña Flamenca y Literaria Peñararriblense, con la colaboración de la Diputación de Córdoba. Este certamen constituye una de las citas culturales más destacadas del municipio y representa un importante impulso a la promoción y difusión del flamenco como patrimonio artístico y cultural.
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- Ena, una reina de película en Córdoba
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Ena, una reina de película en Córdoba
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos