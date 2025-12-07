Raquel Salas rompe el techo de cristal del Concurso Nacional de las Minas y es la primera mujer que logra la lámpara minera

El Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas ha celebrado su trigésimo sexta edición en Peñarroya-Pueblonuevo y, por primera vez, la ganadora de la lámpara minera ha sido una mujer, Raquel Salas.

La localidad de Peñarroya-Pueblonuevo ha acogido la gran final del 36º Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas, consolidado como uno de los certámenes flamencos de mayor tradición y prestigio en la comarca. El acto, celebrado en la Casa de la Cultura, tiene el propósito de acercar la cultura flamenca al público general.

El concurso ha contado con la actuación de Ángel Mata como guitarrista oficial y ha sido presentado por José Alonso Ballester.

Raquel Salas y Marina Heredia, ganadoras

En el concurso de cante, la ganadora ha sido Raquel Salas, mientras que el segundo premio lo ha logrado María José Abad. Por su parte, el tercer cajón del 'podio' del cante lo ha ocupado Emilio Serrano. Pablo Padilla y Juan Miguel Barquero han sido cuarto y quinto, respectivamente.

Foto de familia con todos los ganadores del 36º Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas celebrado en Peñarroya-Pueblonuevo. / María Jesús Gómez

Mientras, en el concurso de baile, Marina Heredia ha sido la vencedora, con Jairo Vega en segundo lugar.

Una cita de referencia

La organización del evento ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y la Peña Flamenca y Literaria Peñararriblense, con la colaboración de la Diputación de Córdoba. Este certamen constituye una de las citas culturales más destacadas del municipio y representa un importante impulso a la promoción y difusión del flamenco como patrimonio artístico y cultural.