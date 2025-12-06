OBRAS
Nuevo paso para la construcción del centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba
La Junta adjudica las obras por 427.000 euros con un plazo de ejecución de seis meses
La Sinagoga de Córdoba, uno de los monumentos más emblemáticos de la Judería, contará pronto con un centro de visitantes. La Junta de Andalucía ya ha adjudicado las obras a la empresa Construcciones Antroju, S.L., que las ejecutará por 427.285 euros (IVA incluido), una cifra que rebaja el presupuesto de licitación, que fue de 438.240 euros.
El proyecto incluye la reforma del solar anexo y la adecuación del espacio para la visita pública, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa a los visitantes de este monumento, único en Andalucía y uno de los pocos de su estilo que se conservan en España. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses. El redactor del proyecto es el arquitecto Rafael León.
La adjudicación permitirá iniciar las obras que facilitarán la apertura del centro al público. La Junta destaca que el objetivo es potenciar el valor patrimonial y turístico de la Sinagoga.
Material museográfico
La Delegación de Cultura busca con este proyecto enriquecer la experiencia de los visitantes y solucionar los problemas de acceso y espacio. El nuevo edificio se levantará en el solar aledaño a la Sinagoga, en el número 18 de la misma calle Judíos, que la Junta adquirió en 2008, de manera que será el primer contacto que tenga el visitante con el este espacio histórico. Además, la idea es que se pueda exhibir también material museográfico relacionado con la historia del edificio.
La intención de la Junta es que el centro de interpretación de la Sinagoga pueda estar listo y debería estar terminado a mediados del próximo 2026. De hecho, los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene contemplan 438.000 euros para ejecutar esta iniciativa.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos
- Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer