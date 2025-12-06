Nuevo paso para la construcción del centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba

La Sinagoga de Córdoba, uno de los monumentos más emblemáticos de la Judería, contará pronto con un centro de visitantes. La Junta de Andalucía ya ha adjudicado las obras a la empresa Construcciones Antroju, S.L., que las ejecutará por 427.285 euros (IVA incluido), una cifra que rebaja el presupuesto de licitación, que fue de 438.240 euros.

El proyecto incluye la reforma del solar anexo y la adecuación del espacio para la visita pública, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa a los visitantes de este monumento, único en Andalucía y uno de los pocos de su estilo que se conservan en España. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses. El redactor del proyecto es el arquitecto Rafael León.

La adjudicación permitirá iniciar las obras que facilitarán la apertura del centro al público. La Junta destaca que el objetivo es potenciar el valor patrimonial y turístico de la Sinagoga.

Material museográfico

La Delegación de Cultura busca con este proyecto enriquecer la experiencia de los visitantes y solucionar los problemas de acceso y espacio. El nuevo edificio se levantará en el solar aledaño a la Sinagoga, en el número 18 de la misma calle Judíos, que la Junta adquirió en 2008, de manera que será el primer contacto que tenga el visitante con el este espacio histórico. Además, la idea es que se pueda exhibir también material museográfico relacionado con la historia del edificio.

La intención de la Junta es que el centro de interpretación de la Sinagoga pueda estar listo y debería estar terminado a mediados del próximo 2026. De hecho, los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene contemplan 438.000 euros para ejecutar esta iniciativa.