'Hermanas', un retrato sobre la vida compartida de dos mujeres, avanza su candidatura en los Premios Carmen 2026.

El cortometraje Hermanas, dirigido por la sevillana Setefilla González Naranjo y el cineasta cordobés Javier Barbero Montes —ganador del Premio Carmen 2023 por Nos acompañamos— continúa su recorrido tras estrenarse el pasado 11 de noviembre en la Sección Oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla. El filme inicia ahora una fase clave en su campaña como nominado a los Premios Asecan 2025 y candidato a los Premios Carmen 2026, consolidándose como una de las apuestas documentales del año en Andalucía.

Rodada en San José de La Rinconada, Hermanas acompaña la convivencia diaria de Filli (62) e Isabel (65), dos mujeres unidas por una vida de rutinas compartidas, trabajo, silencios cómplices y un humor que ha ido dando forma a su vínculo. La cámara se adentra en su cotidianidad —la tienda en la que trabaja Filli, la energía inquieta de Isabel, las sobremesas familiares, la preparación de la feria del pueblo— para construir un retrato lleno de matices, donde lo ordinario revela afectos hondos y contradicciones reconocibles para tantas familias andaluzas.

Según explica la directora, hija y sobrina de las protagonistas, “la película nace de intentar comprender esa mezcla de distancia y afecto que sostiene su vínculo; al crecer junto a ellas, entendí que lo que siempre las había diferenciado era también lo que las mantenía unidas”. Para Barbero, “más que explicar, queríamos observar; dejar que cada gesto y cada silencio respondieran a la pregunta de qué significa ser hermanas”.

Cultura comunitaria y territorio como identidad

El documental integra también la presencia del Coro de Mujeres AVoces, dirigido por Mar Romero Alba, un espacio donde Isabel participa de forma natural y que encarna la fuerza de la cultura comunitaria en los pueblos y ciudades andaluzas. Ensayos, desplazamientos a Triana, risas y fragmentos musicales se incorporan sin artificio, como parte de la vida real de las protagonistas.

La dimensión territorial del cortometraje es esencial: la tienda de barrio de Filli, la feria, las calles de La Rinconada y el ritmo del pueblo contribuyen a construir un lenguaje propio. Lo local no es decorado, sino tejido vital. Por ello, el proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Rinconada y el apoyo de la Junta de Andalucía.

Equipo creativo y trayectoria

Hermanas supone el debut como directora de Setefilla González Naranjo, editora del premiado cortometraje Nos acompañamos (2022). Su codirector, Javier Barbero Montes, es responsable de títulos como Los ojos de Érebo (2021) y Siembra (2023), y prepara actualmente su primer largometraje, La cuarta edad, que se rodará en Córdoba.

El documental está producido por la compañía andaluza La Filmahora —responsable de obras como Lava, Mothertruckers y Mañana muérete— y distribuido por Agencia Freak.

Premios y selección en festivales

El filme forma parte de la selección nominada a los Premios Asecan 2025, cuya gala tendrá lugar el 20 de diciembre, y es candidato a los V Premios Carmen del Cine Andaluz, cuya ceremonia se celebrará el 31 de enero de 2026.

Asimismo, ha sido seleccionado en la Sección Oficial CINEMA25 de la IV Semana del Cine de Córdoba, ampliando así su presencia en festivales andaluces.