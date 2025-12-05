El festival de novela negra Cordoblack anuncia a sus participantes: estos son los escritores invitados

Córdoba se tiñe de “negro” el 18 de diciembre con la inauguración de la tercera edición de Cordoblack, Festival de Novela Negra del Sur, a cargo de César P. Gellida. En esta cita estará muy presente la última novela del reconocido autor vallisoletano Nada bueno germina (Destino, 2025), en la que la ciudad de Córdoba cuenta con un gran protagonismo, y que es la continuación de su anterior obra, Bajo tierra seca, con la que obtuvo el prestigioso Premio Nadal en 2024.

Ese mismo día dará comienzo el primer Certamen Mundial de Hilos en X, abierto a todos los autores en lengua española, y que cuenta como miembros del jurado con algunos de los escritores “negros” y “tuiteros” más conocidos, como son el caso de Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos), Salvador Gutiérrez Solís (@gutisolis), Jorge Corrales (@Yosoycorra), Israel Díaz Reinado (@israeldiaz_r) o Jesús Báez Alcaide (@HistorietaLa), que habrán de decidir, junto a los likes obtenidos por cada hilo, la historia “negra” ganadora de este innovador y pionero certamen. Las bases se pueden consultar en www.cordoblack.es.

El primer Certamen Mundial de Hilos en X no es la única novedad que presenta la nueva edición de Cordoblack. Con el objetivo de fomentar la lectura entre los más pequeños, se suman las actividades Black IES y Black Kids, que llevará a los autores a los centros educativos al mismo tiempo que se programan espectáculos infantiles, con un toque de suspense, creados y protagonizados por la poeta y actriz Alejandra Vanessa.

Otras novedades son las propuestas denominadas Café Negro y A Bocajarro, en las que 15 lectores, siguiendo el espíritu de las anteriores ediciones de Cordoblack, de cercanía, compartirán una taza de café o un aperitivo con conocidos autores, como son Paco Gómez Escribano, Toni Sánchez Bernal, María José Moreno o Salvador Gutiérrez Solís. Otra de las novedades reside en la actividad denominada Letra Negra, en la que editores de diferentes editoriales explicarán qué les motiva a publicar una novela negra.

De igual modo, en Cordoblack 2025 se mantienen la mayoría de sus propuestas tradicionales, como son Fuego Cruzado, Francotiradores o Paseos Negros, que contarán con la participación de Nagore Suárez, Toni Sánchez Bernal, Paco Gómez Escribano, Juan Ramón Biedma, María José Moreno, Custodio Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Pascual Martínez, Ana Covadonga Castro o Félix Ángel Moreno.