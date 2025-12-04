Una exposición recorre el legado de la familia Corral de Almodóvar

El Archivo Histórico Provincial de Córdoba ha abierto este jueves sus salas para mostrar parte de la historia de Almodóvar del Río. Bajo el título Almodóvar del Río y el linaje Corral: un señorío a través de la Historia, la muestra invita a recorrer varios siglos de la evolución del municipio a través de la huella que dejó una de sus familias más influyentes.

El delegado de Cultura, Eduardo Lucena, ha inaugurado esta muestra, que nace en el marco del centenario del Ateneo Popular de Almodóvar y que pretende releer el pasado local desde el protagonismo que ejercieron los Corral y sus descendientes en la Edad Moderna.

Inauguración de la exposición 'Almodóvar, una villa con señorío'. / Manuel Murillo

A través de siete paneles temáticos, la exposición repasa la trayectoria ascendente de este linaje, en el que algunos de sus miembros llegaron a lo más alto de la jerarquía eclesiástica. Además, fueron determinantes para configurar tanto el mayorazgo familiar como el patronato de la capilla mayor de la ermita de la Fuensanta. La muestra recoge también un momento decisivo: la compra, en 1629, del señorío y la alcaldía del castillo por Francisco de Corral Guzmán, hito que marcaría el inicio de una larga etapa de dominio jurisdiccional.

El itinerario expositivo avanza por las distintas manos que heredaron el señorío: los Valdivia, los Fernández de Santillán y los Desmaissières y Solís. Ya en el siglo XX, sería el conde de Torralva —sobrino del último señor de Almodóvar— quien emprendería la restauración del Castillo.

La muestra dedica su tramo final a la gestión contemporánea de los bienes que aún permanecen en manos de los Solís-Beaumont: el Cortijo de la Reina y el Castillo de Almodóvar, considerado uno de los monumentos privados más visitados de España. Los comisarios —Rafael M. Girón Pascual, Gonzalo J. Herreros Moya y Ángel M. Ruiz Gálvez— pertenecen al Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba, que ha participado junto a la Cátedra sobre Espiritualidad del Siglo de Oro Álvaro Huerga.

En la exposición han colaborado la familia Solís-Beaumont, el Palacio de Viana (Fundación Cajasur), así como Emiliano Muñoz López y Carlos Peralbo Sánchez. Esta muestra podrá visitarse hasta el 20 de enero de 2026 en el Archivo Histórico Provincial en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a sábado.