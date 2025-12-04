Cinema25 reafirma su consolidación en la agenda cultural de Córdoba alcanzando los 5.000 asistentes en 2025

Cinema25 se consolida en su cuarta edición con un notable crecimiento gracias a la acogida del público durante las actividades y eventos programados en Filmoteca de Andalucía y otras sedes de Córdoba. Casi 5.000 asistentes han participado en las proyecciones, coloquios con directores, masterclasses con profesionales de la industria y Cinema Party, la fiesta temática del cine junto a comercios locales que ha superado las expectativas.

La 4ª Semana del Cine de Córdoba ha recibido más del doble de asistentes que en su edición anterior, ofreciendo una programación sólida y de calidad. Del 21 al 28 de noviembre se han proyectado un total de 44 títulos en la Filmoteca de Andalucía, estas Cinema Sessions han llegado a los 1.920 asistentes. A estas sesiones, se suman las masterclass y talleres enmarcados en Cinema Training, desarrollada en colaboración con IES Ángel de Saavedra, EASD Mateo Inurria, Escuela Superior de Arte Dramático, Escuela de Arte La Maquinita y Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac). Las seis actividades formativas celebradas han alcanzado un total de 370 inscritos.

Por otro lado, Cinema Talks ha ofrecido varios espacios para la reflexión, el análisis sobre la actualidad en el sector audiovisual gracias al encuentro Off Escac y el tributo a una figura clave en la historia del cine, Josefina Molina. En estas mesas redondas han participado un total de 180 personas, demostrando el interés que generan proyectos como el documental Que arda la calle de Ana Villa o Ellas en la ciudad de Reyes Gallegos.

Cinema Party ha tenido su segunda edición en la céntrica Plaza de las Cañas, punto de encuentro entre el cine y los comercios independientes de la ciudad que acogen y difunden la cultura en todas sus vertientes. La organización estima que, entre las 12.00 horas y las 19.00 horas del domingo 23 de noviembre pasaron por esta fiesta más de 1.800 personas para disfrutar de música en directo, actividades infantiles, mercadillo y comida. Como broche de oro, el 28 de noviembre tuvo lugar la Gala de Clausura en el Teatro Góngora, un espacio idóneo para entregar los Cervatillos de Bronce. Más de 450 asistentes disfrutaron de esta gala conducida por la periodista Marta Jiménez.

El respaldo del público se ha sentido en lo físico y en lo digital con un crecimiento del 46% en redes sociales respecto a la edición anterior, consolidando la tendencia al alza en el impacto digital del festival. Cinema25 ha establecido vínculos con públicos nuevos y emergentes, posicionándose dentro del panorama cultural de Andalucía.

La 5ª edición ya tiene fecha

La organización ha anunciado que su 5ª edición se celebrará del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2026, con el objetivo de atraer más público y ofrecer lo mejor del cine español y andaluz.