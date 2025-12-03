En la exposición sobre las mujeres del México indígena que ha generado tanta polémica: "La descolonización tiene que ver con el respeto"

No sólo de hombres se valieron las guerras del México indígena. Yohl Ik’Nal fue una de las primeras mayas en desterrar este mito: al frente del gobierno de Lakamha, ejerció el poder con pulso firme. Durante dos décadas, la señora del Sitio del Viento organizó su pueblo con una visión hasta entonces desconocida. No fue la única en reformular aquel mundo. El Museo Arqueológico Nacional las reivindica en El ámbito humano, uno de los cuatro eslabones que conforman el macroproyecto expositivo liderado por Ernest Urtasun: La mitad del mundo es su última apuesta para descolonizar los museos de España, una polémica medida que hoy encuentra hoy su primer gran espaldarazo.

“La muestra sitúa en el centro de la conversación dos aspectos de singular trascendencia: las culturas originarias y el papel de las mujeres en las comunidades indígenas de México. No nos extrañará que en sistemas políticos basados en relaciones de poder hayan sido, precisamente, ellas quienes hayan visto su voz opacada, desoída y silenciada durante siglos. Este recorrido es un acto de reconocimiento con el que devolvemos a culturas, saberes e identidades injustamente relegadas su lugar de centralidad”, ha señalado el ministro de Cultura durante la presentación de una exposición que reúne 230 piezas, algunas de las cuales han salido por primera vez de México.

La exposición sobre el México indígena estará abierta en el Arqueológico hasta el 22 de marzo. / A. PÉREZ MECA

A diferencia del Museo Thyssen, la Casa de México y el Instituto Cervantes, en el Arqueológico se ahonda en la práctica del cuidado, la producción de alfarería, el ciclo de la vida, el código de indumentaria, la participación funeraria y la alianza matrimonial. Para ello, se han establecidos dos bloques temáticos: por un lado, la vida cotidiana, donde se muestra el papel familiar, económico y espiritual que desarrollaron; y, por otro, el linaje, un ámbito centrado en el liderazgo ejercido en espacios asociados tradicionalmente a los hombres. En el primero, se hallan piezas de ofrendas, partos y ornamentos, mientras que en el segundo se localizan figuras de sacerdotisas, gobernantas y chamanas.

'Ofrenda con escena de parto' fue localizada en Colima. / A. PÉREZ MECA

“Tenemos obras relacionadas con la muerte, recreaciones de bautizos y objetos etnográficos. Hay figuras que recrean las deformaciones craneales a las que se enfrentaban los niños para diferenciarse del resto. No faltan las mujeres con vasijas y perritos. Sin olvidar las prendas que utilizaban para resguardarse el frío”, ha explicado Adriana Velázquez, asesora de la exposición. En el ejercicio de sus funciones, existían diferencias según la clase social. Así, entre las familias comunes, realizaban ceremonias en sus hogares mientras que las nobles asumían responsabilidades de mayor visibilidad. En el mundo maya, por ejemplo, algunas encabezaban ritos de entronización y hacían sacrificios.

Responsabilidad y atención

La iniciativa, distribuida por cuatro sedes, aborda la tarea de visibilizar la diversidad, la complejidad y la relevancia de las mujeres en las culturas mexicanas desde la época prehispánica hasta la actualidad. Un objetivo que coincide con el mandato que Urtasun lanzó en enero de 2024 para "superar un marco anclado en inercias de género y etnocéntricas": desde entonces, los reproches políticos no han faltado. "No debemos tener miedo a las palabras que nos aproximan: diálogo, perdón, encuentro y fraternidad nos acercan a todos. Hablar de descolonización tiene que ver con una tarea de responsabilidad, atención y respeto", ha añadido al respecto.

Algunas de las piezas que se exhiben en el Museo Antropológico Nacional. / Secretaría de Cultura | INAH

El Gobierno de México declaró 2025 como año de la Mujer Indígena, buscando con ello, por una parte, reconocer las aportaciones de los pueblos originarios que han habitado su territorio. Y, por otra, poner en valor la figura esencial de las mujeres indígenas como sostén de la sociedad: guardianas de las lenguas, las tradiciones y los saberes que han preservado. Esta exposición forma parte de un proyecto binacional que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias.