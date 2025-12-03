La biblioteca de Pozoblanco, un espacio para todos

La biblioteca municipal de Pozoblanco ha sido uno de los espacios reconocidos dentro de la vigésimo quinta edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, un premio del Ministerio de Cultura que va más allá de la dotación económica (2.777 euros), ya que pone en valor el trabajo que se hace desde una biblioteca que acumula reconocimientos por las múltiples actividades que realiza a lo largo del año. Una de esas iniciativas es la que le ha llevado a inscribir su nombre entre las bibliotecas premiadas: el Salón del Libro. Otras bibliotecas de la provincia que han logrado el reconocimiento son las de Alcaracejos, Carcabuey, Castro, El Carpio, Monturque y Peñarroya.

Cada dos años, la biblioteca pone todo su potencial humano al servicio de una idea que ha conseguido consolidar un sólido apoyo con la participación de administraciones, centros educativos y colectivos. Durante esa semana, la biblioteca se traslada y, de la calle Pío Baroja, pasa al recinto ferial para abrir sus puertas y hacer lo que hacen los libros: trasladar al lector. El Salón del Libro ha paseado por Grecia, Roma, el mundo de la ciencia, del arte o de la salud, como en la última edición.

Quizás sea la iniciativa más importante de la biblioteca municipal, la que tiene mayor visibilidad por los recursos materiales y humanos que se unen para darle vida, pero la actividad de la biblioteca municipal de Pozoblanco va mucho más allá y está presente durante los doce meses del año. Indicador de ello es que no es la primera vez que este espacio consigue el reconocimiento en la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, ya que lo hizo, por ejemplo, en 2017 por la campaña Tú y yo hacemos biblioteca y en 2024 por su proyecto La biblioteca, espacio para la inteligencia artificial y emocional.

Espacio vivo

Presentaciones de libros, cuentacuentos, rincones del cuento para la infancia, grupos de lectura o exposiciones son algunas de las propuestas que marcan el día a día de la biblioteca pozoalbense, que también abre sus puertas para fechas muy concretas. Su compromiso no es únicamente con la lectura, sino también con la sociedad y ahí, por ejemplo, el 25N del año pasado se teatralizó un mal trato de un joven a su pareja sin que los usuarios de la sala de lectura supieran que era una acción preparada. ¿El objetivo? Ver la respuesta y concienciar.

Así, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Marisa Sánchez, explica que la biblioteca ha conseguido ser «un centro cultural dinámico» que programa actividades para todos los públicos. Un espacio muy vivo gracias al equipo humano que le da vida y sentido a cada una de las propuestas.