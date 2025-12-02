"Santa Helena tuvo el poder en sus manos y supo ejercerlo muy bien"

-¿Qué le atrajo de la figura de santa Helena para querer convertirla en protagonista de su nueva novela?

-En realidad, no fue la figura de santa Helena en sí, aunque lo es todo: una emperatriz romana, una mujer con un poder excepcional, sino que mi hija se llama Helena. Eso me llevó a investigar al personaje, a indagar más allá de lo poco que conocía, y descubrí que su vida era absolutamente de película, de novela. Y ahí decidí ponerme manos a la obra para novelarla y salió Helena, la luz de Roma.

-Su libro anterior también estaba ambientado en la época romana. ¿Qué le hizo volver a este periodo histórico? ¿Qué tiene Roma que la atrapa tanto?

-Es el periodo histórico que más me gusta. Cuando me planteo escribir novela histórica, para mí no hay otra posibilidad que escribir sobre romanos y sobre la Antigua Roma. El periodo andalusí cordobés también me llama la atención, pero Roma es lo que realmente me apasiona. Así que no había duda a la hora de plantear una nueva trama.

-En la novela rescata las "décadas desconocidas" de Helena. ¿Cómo ha sido documentarse sobre una figura tan esquiva en las fuentes?

-Ese ha sido precisamente el reto: adivinar qué ocurría en todas esas lagunas históricas. Estamos en una época muy documentada -la crisis del siglo III, la instauración de la tetrarquía por Diocleciano, que dividió el Imperio en dos y luego en cuatro-, un periodo muy estudiado políticamente y militarmente. Pero la vida de santa Helena está muy silenciada en las fuentes, a pesar de que fue protagonista de su tiempo: esposa de Constancio Cloro antes de que llegara a ser César y madre de Constantino. Aparece poco, primero, por ser mujer; y, segundo, porque los enemigos del cristianismo y de Constantino quisieron ocultarla o incluso proyectar una mala imagen de ella. Aun así, ahí estaba: la hemos encontrado en algunas fuentes, y lo que no, se ha reconstruido a partir del contexto social, político y religioso de la época.

-¿Qué cree que puede sorprender más al lector sobre ella?

-Hoy apenas sabemos que es la patrona de los arqueólogos, que viajó a Tierra Santa, que encontró las reliquias del Señor y que fue la madre de Constantino, poco más. Así que hay muchos detalles que sorprenderán. Por ejemplo, siempre fue una mujer piadosa y buena, pero también tuvo un momento de ira que tuvo consecuencias catastróficas y que cambió la historia. Sucedió justo antes de viajar a Tierra Santa. No voy a revelar más aquí, pero lo podéis encontrar en la novela.

-El libro combina rigor histórico con la libertad narrativa propia de la novela. ¿Cómo equilibra esos dos planos?

-Los personajes existieron: tuvieron una vida, un color de ojos, una forma de expresarse. Se trata de tomar ese valor histórico y darle vida. Esa es la parte más divertida de escribir novela histórica: entra la imaginación del autor. Yo convertí a Helena en una joven de cara redondeada, cabello moreno, profundos ojos verdes; dulce, amable, muy instruida, porque sus padres se preocuparon de que lo fuera, algo poco habitual para las mujeres de la época. Pero nunca escribo nada imposible. Todo lo que aparece podría haber sucedido así.

-¿Cuánto tiempo le llevó documentar y escribir Helena, la luz de Roma?

-Antes de escribir como tal, dedico mucho tiempo a documentarme, estudiar, hacer esquemas, tener claro el rumbo. Pero la documentación nunca se termina: cuando se está escribiendo un capítulo, siempre surge un detalle que obliga a volver a las fuentes. Entre documentación, escritura, más documentación y revisión, han sido dos años de trabajo muy intenso.

-¿Y qué diferencias encontró entre escribir su anterior novela 'El olivo de los Claudio' y esta nueva?

-Son dos libros completamente distintos. El olivo de los Claudio está escrito en primera persona: es su protagonista quien narra desde su pasión todo lo que vivió. Lo escribí pensando en lo que a mí me gustaría leer: una novela romántica no en el sentido amoroso, sino en los anhelos de alguien que vivió en la Antigua Roma y trató con personajes a los que me encantaría conocer. En Helena, en cambio, el narrador es omnisciente. Recorremos diferentes escenarios y nos adentramos en una crisis social, política, religiosa y militar. Esto abre un abanico enorme de posibilidades que el formato en primera persona no permite.

-¿Qué reflexión le gustaría que el lector se llevara sobre el papel de las mujeres a través de esta figura?

-La mujer en la Antigua Roma no tenía prácticamente papel. Las matronas romanas, incluso las de buena familia, estaban destinadas a casarse, tener hijos y ser amas de su casa. Poco más. Sí hubo mujeres con poder, por su carácter o por la permisividad de sus maridos. Pero Helena fue distinta: fue emperatriz de facto, y su hijo le otorgó plenos poderes. Creo que la reflexión es que fue una mujer que revolucionó su tiempo sin quererlo. Tuvo el poder en sus manos y supo ejercerlo muy bien. Eso sí, siempre gracias al apoyo de un hombre. Y tuvo que ser una gran persona, y espero que eso quede reflejado en las páginas.

-Si tuviera delante a Helena y pudiera hacerle una pregunta, ¿cuál sería?

-Le haría una entrevista entera. Pero quizá, por mi inclinación religiosa, le preguntaría qué vio en las primeras comunidades cristianas para convertirse; qué encontró en esa religión para enamorarse de ese Dios y trabajar para que todo el Imperio lo adorara.

-Y para terminar, ¿por qué recomendaría leer 'Helena, la luz de Roma'?

-Porque introduce de lleno en el contexto histórico de finales del siglo III y principios del IV. Si te gusta la política romana, la sociedad o la estrategia militar, encontrarás ejemplos que te transportarán a otro mundo. También porque muestra la evolución del papel de una mujer sobresaliente y rescata personajes desconocidos como Osio de Córdoba, a quien siempre reivindico. No sabemos lo que tenemos: Osio fue fundamental en la corte de Constantino, un cordobés que pasó de su diócesis provincial a convertirse en consejero imperial, y que volvió después a su sede cuando terminó su misión.