El primer Certamen de Pintura y Escultura 'Alfonso Aramburu' recibe 160 obras de jóvenes artistas andaluces.

La Fundación Caja Rural del Sur ha recibido un total de 160 obras de jóvenes artistas andaluces para participar en el primer Certamen de Pintura y Escultura 'Alfonso Aramburu Terrades', una iniciativa que nace con el objetivo de fomentar y visibilizar el talento emergente en el ámbito de las artes plásticas dentro de la comunidad autónoma. El plazo de inscripción finalizó el pasado 30 de noviembre de 2025.

En los próximos días se reunirá el jurado especializado, designado por el Patronato de la Fundación e integrado por Ana Martínez, Layla Halcón Guardiola, Víctor Pulido, Elías Rodríguez Picón, Francis Arroyo, Chema Rodríguez y Daniel Bilbao. Este comité llevará a cabo una primera fase de selección, evaluando las imágenes enviadas por los participantes para decidir qué obras formarán parte de la exposición colectiva, informa la organización en una nota de prensa.

En la segunda fase, los autores cuyas obras sean seleccionadas deberán enviar las piezas físicamente a la sede de la Fundación en Sevilla (Calle Murillo, 2) dentro del plazo establecido.

La resolución del jurado, antes de Navidad

La resolución del jurado se hará pública antes de Navidad, y las obras premiadas se exhibirán de forma itinerante en los Centros Culturales de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva, Córdoba y Sevilla.

El certamen está dirigido a jóvenes artistas andaluces menores de 35 años, o que cumplan esa edad durante 2025. La convocatoria contempla un premio de 10.000 euros para la mejor obra en pintura y otro premio de 10.000 euros para la mejor obra en escultura, además de la posibilidad de otorgar accésits o menciones honoríficas.

El concurso rinde homenaje a Alfonso Aramburu Terrades, figura clave del panorama artístico andaluz y especialmente onubense, arquitecto municipal de Huelva entre 1968 y 1972 y pintor prolífico distinguido con numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria.