El grupo cordobés Medina Azahara, galardonado con el premio Plaza de España

La Delegación del Gobierno en Andalucía organizará el próximo 12 de diciembre en Sevilla el acto de entrega de la 21ª edición de los premios Plaza de España, que este año han reconocido, entre otros, al grupo musical cordobés Medina Azahara. También han sido galardonados el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) con sede en Granada y el humorista sevillano Manu Sánchez. Por su parte, el primer presidente de la Junta de Andalucía en la actual democracia, Rafael Escuredo, ha recibido una mención especial.

Estos premios, que se conceden anualmente, reconocen a organizaciones, instituciones y personas de la comunidad andaluza que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos "por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española", que este año conmemora su 47º aniversario, según se detalla en una nota.

La gala de entrega de estos reconocimientos se desarrollará a partir de las 12.00 horas del 12 de diciembre en la sede en Sevilla de la Fundación Cajasol, colaboradora de esta edición, y está previsto que esté presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

El grupo Medina Azahara, en una entrevista con Diario CÓRDOBA. / Archivo / CÓRDOBA

En concreto, los premios Plaza de España han recaído este año en la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) de Almería, la guionista y realizadora Rocío Sepúlveda (Cádiz), el grupo musical Medina Azahara (Córdoba), el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) de Granada, el Real Club de Tenis (Huelva), la periodista gazatí Huda Emad Hegazi (Jaén), el catedrático de Oncología Emilio Alba (Málaga) y Manu Sánchez (Sevilla). Además, en esta ocasión, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha designado a Rafael Escudero con la mención especial.

Con el fin de "rendir un homenaje a la Constitución", la Delegación del Gobierno en Andalucía decidió instaurar los 'Premios Plaza de España' en el año 2005, que simbolizan, según el acuerdo de creación, la "libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión", "quienes, cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera desinteresada los valores y principios consagrados en la Carta Magna, son referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces".

Rafael Escuredo, primer presidente electo de Andalucía

Rafael Escuredo fue el primer presidente electo de la Junta de Andalucía y, según resaltan desde la Delegación del Gobierno, fue "clave para entender el desarrollo político del autonomismo andaluz y la vía del artículo 151, fruto de su liderazgo" durante el 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Rafael Escuredo, primer presidente democrático de la Junta de Andalucía, en imagen de hace un año. / Rocío Ruz / Europa Press

Tras dejar la política institucional, desde el Gobierno defienden que Escuredo se ha consolidado como "un intelectual, reflexionando sobre los desafíos del proceso autonómico", y se mantiene como "uno de los nombres imprescindibles para comprender la arquitectura política de Andalucía y los retos democráticos que tiene por delante".

Medina Azahara, un pilar del rock andaluz

Por otro lado, el grupo musical Medina Azahara, nacido en Córdoba hace casi medio siglo, es "un pilar del rock andaluz que fusiona rock duro y elementos flamencos, creando un sonido pionero que, además de definir un género propio, abrió camino a formaciones posteriores". Con una discografía "emblemática", el grupo, "en plena madurez artística", afronta una gira de despedida prevista hasta 2026. Según el Gobierno, este adiós a los escenarios es "un homenaje compartido entre la banda y su público, una celebración de décadas de creatividad, compromiso y reconocimiento".

Reseñas del resto de premiados

Por su parte, la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), en Almería, es un centro internacional para estudiar ecosistemas áridos y semiáridos. Investiga desertificación, adaptación al estrés hídrico, dinámica del suelo y conservación de biodiversidad. Su ubicación estratégica en una de las zonas más áridas de Europa impulsa estos estudios. Dispone de la instalación "La Hoya", centrada en la conservación de la fauna sahariana. Con más de siete décadas, integra trabajo de campo, conservación, restauración ecológica y formación de jóvenes investigadores.

Por su lado, la cineasta gaditana Rocío Sepúlveda destaca en el panorama audiovisual andaluz "por su versatilidad en dirección, guion y formación", según valoran desde el Gobierno, desde donde destacan que su obra "combina humor, ironía y crítica social, abordando dinámicas de poder y problemáticas urbanas". Ha ganado presencia con proyectos como 'La Roca', ambientada en la frontera con Gibraltar en los años 60, y con 'No pisar', premiado por su mirada a la gentrificación. Además, impulsa la formación audiovisual mediante talleres y programas que acercan el cine a las nuevas generaciones.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía, con sede en Granada y fundado en 1975, es un referente europeo en investigación espacial. Integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abarca estudios del universo, galaxias, sistemas planetarios, alta energía y física solar, además de desarrollar instrumentación avanzada que opera en misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea y la NASA. Centro de Excelencia Severo Ochoa, impulsa divulgación y participación ciudadana, "posicionando a Andalucía en el mapa internacional de la investigación espacial", según valoran desde el Gobierno.

El Real Club de Tenis de Huelva, por otro lado, es una "institución histórica del deporte onubense, que impulsa el tenis base y mantiene eventos emblemáticos como la Copa del Rey de Tenis". Afronta una "etapa de renovación" con la futura sede en el Ensanche Sur, que ofrecerá "instalaciones modernas y nuevos servicios para ampliar su actividad y atraer competiciones", mientras prepara el centenario de la Copa del Rey, "combinando tradición y modernización, reforzando su papel como referente deportivo y social onubense".

Huda Emad Hegazi es periodista, nacida en Linares (Jaén) hace 26 años, y, según defienden desde el Gobierno, se ha convertido en "una voz esencial para entender la vida en Gaza". Desarrolla su labor en un contexto "marcado por la inestabilidad y la violencia, relatando con honestidad la crudeza de la cotidianeidad, la devastación física y los desplazamientos internos". Su doble identidad andaluza y palestina le permite "tender puentes informativos y emocionales entre ambas realidades y ofrecer una mirada humana del conflicto que refuerce la comprensión global del conflicto".

El catedrático de Oncología Médica en la Universidad de Málaga Emilio Alba es "una las figuras más influyentes en la lucha contra el cáncer en España, tanto por su labor clínica como por su aportación investigadora". En 2025 dejó el servicio clínico para centrarse en la investigación oncológica. Desde el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la Universidad malagueña trabaja en la biopsia líquida y en terapias personalizadas basadas en marcadores moleculares. Según el Gobierno, Emilio Alba sitúa a Málaga "en el mapa de investigación oncológica internacional".

Manu Sánchez, este 28 de febrero, cuando recibió la medalla de Andalucía. / Manuel Murillo

Finalmente, el humorista, actor, presentador y empresario Manu Sánchez, de Sevilla, vive, según valoran desde el Ejecutivo, "una etapa de plena madurez profesional tras reinventarse en lo personal y artístico" después de superar un cáncer testicular. Sánchez ha regresado con una mirada "más crítica y emocional, centrada en la actualidad, la política y la identidad andaluza".

En 2025 ha impulsado el exitoso espectáculo teatral '¡Entregamos!', y "cada vez que tiene ocasión defiende la sanidad pública, el acceso universal a la atención médica y la libertad de expresión, mostrando una madurez introspectiva y comprometida", concluye la reseña difundida por la Delegación del Gobierno.