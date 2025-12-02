Confirmado el concierto de Chayanne en el Córdoba Live 2026: fecha, entradas y cómo comprarlas

El festival Córdoba Live 2026 continúa confirmando los artistas y grupos que actuarán en el recinto ferial de El Arenal, reconvertido en nuevo escenario clave para los conciertos en Córdoba, con un aforo de 13.000 espectadores.

Tras el anuncio hace meses de la actuación de Dani Martín, y del concierto de Hombres G hace unas semanas, ahora ha llegado el turno de Chayanne, que cantará en la ciudad califal dentro del ciclo 'Bailaremos otra vez Tour', que protagoniza el artista puertorriqueño, dentro de una gira por diversos puntos de España. Sobre el escenario sonarán sus grandes éxitos, junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países.

Fecha y hora del concierto de Chayanne en Córdoba

Chayanne actuará en el recinto ferial de Córdoba el viernes 10 de julio de 2026 a las 22.00 horas.

El artista puertoriqueño Chayanne en una imagen promocional. / Prensa Ibérica

Gira con todas las actuaciones de Chayanne en España

El veterano cantante protagonizará nueve conciertos en España el próximo 2026, dentro de su gira. El listado completo es el siguiente:

8 de julio en Almería

10 de julio en Córdoba

12 de julio en Madrid

17 de julio en Tenerife

22 de julio en Barcelona

24 de julio en Benidorm

26 de julio en Valencia

28 de julio en Murcia

1 de agosto en Cádiz

Entradas para el concierto de Chayanne en Córdoba

La venta de entradas on line está disponible desde este miércoles 3 de diciembre a las 12.00 horas en este enlace web.