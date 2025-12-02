Música
Confirmado el concierto de Chayanne en el Córdoba Live 2026: fecha, entradas y cómo comprarlas
El recinto ferial de El Arenal, con un aforo de 13.000 espectadores, acogerá el espectáculo
El festival Córdoba Live 2026 continúa confirmando los artistas y grupos que actuarán en el recinto ferial de El Arenal, reconvertido en nuevo escenario clave para los conciertos en Córdoba, con un aforo de 13.000 espectadores.
Tras el anuncio hace meses de la actuación de Dani Martín, y del concierto de Hombres G hace unas semanas, ahora ha llegado el turno de Chayanne, que cantará en la ciudad califal dentro del ciclo 'Bailaremos otra vez Tour', que protagoniza el artista puertorriqueño, dentro de una gira por diversos puntos de España. Sobre el escenario sonarán sus grandes éxitos, junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países.
Fecha y hora del concierto de Chayanne en Córdoba
Chayanne actuará en el recinto ferial de Córdoba el viernes 10 de julio de 2026 a las 22.00 horas.
Gira con todas las actuaciones de Chayanne en España
El veterano cantante protagonizará nueve conciertos en España el próximo 2026, dentro de su gira. El listado completo es el siguiente:
- 8 de julio en Almería
- 10 de julio en Córdoba
- 12 de julio en Madrid
- 17 de julio en Tenerife
- 22 de julio en Barcelona
- 24 de julio en Benidorm
- 26 de julio en Valencia
- 28 de julio en Murcia
- 1 de agosto en Cádiz
Entradas para el concierto de Chayanne en Córdoba
La venta de entradas on line está disponible desde este miércoles 3 de diciembre a las 12.00 horas en este enlace web.
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- Incendio en el Castilla del Pino de Córdoba: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias
- Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo
- Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos