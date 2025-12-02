Museos andaluces
El Arqueológico y el Bellas Artes de Córdoba presentan la exposición ‘Dobles Miradas_fuera de serie’
Dos piezas nunca antes expuestas, la Talla de Cristo Crucificado y el Jesús atado a la columna, dialogan en una muestra que busca romper fronteras entre disciplinas y épocas
El Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes de Córdoba, ambos dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, inauguran este martes la exposición Dobles Miradas_fuera de serie, una nueva entrega del ciclo expositivo Dobles Miradas que invita a "superar las barreras tradicionales entre etapas históricas, tipologías y disciplinas para ofrecer una lectura más amplia y unificada del patrimonio cultural cordobés", informa la Junta en una nota de prensa.
La propuesta establece un diálogo inédito entre dos obras conservadas en los almacenes de los museos y nunca mostradas al público. Ambas piezas, aunque anónimas y con diferentes grados de conservación, revelan la huella de una personalidad artística experimentada y permiten reflexionar sobre la misión fundamental de los museos: preservar y transmitir el patrimonio heredado, incluso cuando su origen o autoría plantean interrogantes.
Talla de Cristo Crucificado, una obra en madera policromada
La primera obra, Talla de Cristo Crucificado, es un fragmento en madera originalmente policromada que conserva el torso y la cabeza de Cristo vivo en la cruz. Aunque su estado actual es fruto de un incendio, la pieza mantiene elementos de notable calidad: la proporción elegante de los volúmenes, la inclinación estudiada de la cabeza, el detallado tallado del cabello y la corrección anatómica del tórax y los músculos intercostales. Se fecha de manera probable en el siglo XVII.
Jesús atado a la columna, pintura anónima del barroco
La segunda pieza, Jesús atado a la columna, es una pintura anónima que representa el momento de la flagelación. Pese a la pérdida de parte de la capa pictórica, la obra deja ver un correcto tratamiento lumínico y anatómico, que apunta a un autor barroco experimentado. Jesucristo aparece de medio cuerpo, con el torso desnudo y las manos maniatadas a la espalda, situado ante una columna baja.
La oportunidad de contemplar estas dos obras, recuperadas del anonimato y puestas en diálogo, permite apreciar cómo, pese al paso del tiempo y la fragilidad material, su fuerza expresiva y valor histórico permanecen intactos.
La exposición podrá visitarse en el Museo Arqueológico de Córdoba hasta el 28 de diciembre de 2025.
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- Incendio en el Castilla del Pino de Córdoba: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias
- Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo
- Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos