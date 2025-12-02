El Arqueológico y el Bellas Artes de Córdoba presentan la exposición ‘Dobles Miradas_fuera de serie’

El Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes de Córdoba, ambos dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, inauguran este martes la exposición Dobles Miradas_fuera de serie, una nueva entrega del ciclo expositivo Dobles Miradas que invita a "superar las barreras tradicionales entre etapas históricas, tipologías y disciplinas para ofrecer una lectura más amplia y unificada del patrimonio cultural cordobés", informa la Junta en una nota de prensa.

La propuesta establece un diálogo inédito entre dos obras conservadas en los almacenes de los museos y nunca mostradas al público. Ambas piezas, aunque anónimas y con diferentes grados de conservación, revelan la huella de una personalidad artística experimentada y permiten reflexionar sobre la misión fundamental de los museos: preservar y transmitir el patrimonio heredado, incluso cuando su origen o autoría plantean interrogantes.

Organizadores de la exposición junto a las dos obras. / CÓRDOBA

Talla de Cristo Crucificado, una obra en madera policromada

La primera obra, Talla de Cristo Crucificado, es un fragmento en madera originalmente policromada que conserva el torso y la cabeza de Cristo vivo en la cruz. Aunque su estado actual es fruto de un incendio, la pieza mantiene elementos de notable calidad: la proporción elegante de los volúmenes, la inclinación estudiada de la cabeza, el detallado tallado del cabello y la corrección anatómica del tórax y los músculos intercostales. Se fecha de manera probable en el siglo XVII.

Jesús atado a la columna, pintura anónima del barroco

La segunda pieza, Jesús atado a la columna, es una pintura anónima que representa el momento de la flagelación. Pese a la pérdida de parte de la capa pictórica, la obra deja ver un correcto tratamiento lumínico y anatómico, que apunta a un autor barroco experimentado. Jesucristo aparece de medio cuerpo, con el torso desnudo y las manos maniatadas a la espalda, situado ante una columna baja.

La oportunidad de contemplar estas dos obras, recuperadas del anonimato y puestas en diálogo, permite apreciar cómo, pese al paso del tiempo y la fragilidad material, su fuerza expresiva y valor histórico permanecen intactos.

La exposición podrá visitarse en el Museo Arqueológico de Córdoba hasta el 28 de diciembre de 2025.