Estas son las siete bibliotecas de la provincia de Córdoba premiadas por fomentar la lectura

Un total de 73 proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de Andalucía han resultado galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la 25ª edición de los Premios María Moliner.

En la provincia de Córdoba son siete los proyectos de animación a la lectura, organizados por bibliotecas públicas, que han sido premiados:

‘Si quieres aventura, ¡lánzate a la lectura!’, en Alcaracejos .

. ‘Te cuento, te leo’, en Carcabuey .

. ‘Bibliocastro sigue sumando’, en Castro del Río .

. ‘Leo y sueño contigo’, en El Carpio .

. ‘Bibliodinamiza 365’, en Monturque .

. ‘Senderos inclusivos de tinta y carbón’, en Peñarroya-Pueblonuevo .

. ‘11º Salón del Libro; cuida tu salud con vitamina cultura’, en Pozoblanco.

Propuestas reconocidas en Andalucía

En concreto, se han reconocido 73 propuestas de la comunidad autónoma, a las que se les concede un premio de 2.777 euros a cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 202.777 euros, según ha informado el ministerio en una nota de prensa.

El objetivo es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El premio para cada biblioteca asciende a 2.777 euros

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

El ideal sigue la filosofía de María Moliner

Esta iniciativa presenta una "gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura", ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.