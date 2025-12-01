El musical 'Mamma Mia' da el pistoletazo a un diciembre lleno de actividad en los teatros de Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba y el Teatro Góngora serán el escenario central de musicales, obras de teatro y espectáculos que sorprenderán a pequeños y mayores durante el mes de diciembre en la ciudad. El musical Mamma Mia llega a Córdoba del 4 al 14 de diciembre con las entradas casi agotadas; aún pueden adquirirse en taquilla y en la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). La Reina de las Nieves, una versión contemporánea, teatral y musical del cuento de Hans Christian Andersen, se representará en el Gran Teatro los días 26 y 27 de diciembre. Una historia, dirigida por Triana Lorite, que narra el viaje de ida y vuelta de Gelda y Kai, tras ser este llevado por la Reina de las Nieves.

Este espectáculo cuenta con un descuento especial para menores de 13 años. La cantante Niña Pastori clausura la programación de este teatro el 29 de diciembre con un concierto navideño que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. Para aquellos que quieran disfrutar de un concierto navideño, podrán disfrutar en el Teatro de la Axerquía de Así canta Jerez en Navidad, un espectáculo en torno a las tradicionales zambombas jerezanas.

Programación en el Teatro Góngora

El Ciclo Polifemo en Red se inaugura este 10 de diciembre Julio César la creación teatral de la Companhia do Chapitó basada en eventos de la vida de este personaje histórico, narrados entre la reconstrucción histórica, el documental y la parodia. Este ciclo continúa el 11 de diciembre con música en directo de Cristian de Moret con Apache Bereber, su tercer trabajo discográfico en el que mezcla flamenco y electrónica.

El 18 de diciembre dentro de este ciclo tendrá lugar el concierto Tierra de Fuego y otras canciones de la banda Mapache liderada por la poetisa Marta Fernández Portillo, alias Marta Mapach, junto a los músicos Leo García, Alberto Pielfort y Marcos Fernández. La programación infantil y familiar de este mes la completan Operación Ópera de la Compañía Diabulos in Música, un espectáculo de lírica y misterio protagonizado por la detective privada Ofelia di Lammermoor, encargada de resolver este interesante caso de la mano del público el 14 de diciembre en el Teatro Góngora. El 21 de diciembre llega a este teatro Esencial, de la simetría al calor, del caos a la armonía, un espectáculo del colectivo Vaivén Circo que explora el tema de las transiciones vitales a través de un lenguaje poético y visual.

La obra de teatro 3 de 40 de Paco Rodríguez dirigida por Francisco García Torrado estará dentro de la agenda cultural del mes de diciembre en el Teatro Góngora. “Una historia de mujeres, para mujeres y necesaria para hombres” que ha agotado las entradas para disfrutar de esta historia en torno a los laberintos de emociones provocados en estas tres hermanas tras la muerte de una madre. Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la APP – IMAE – Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.