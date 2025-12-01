Los cordobeses Francisco Recio y Alba Molina estrenan en Madrid su nueva obra, 'Reset espiritual SL'

Los cordobeses Francisco Recio y Alba Molina, cordobeses residentes en Madrid, son los autores de Reset Espiritual SL, una obra de la compañía And Teatro que se va a estrenar en Madrid el próximo mes de febrero y en la que ambos serán intérpretes junto a Aitor Orlandi y Rafa Meléndez (también cordobés). And Teatro, que ya estrenó otra obra de teatro en Madrid (Kímicos en apuros) con muy buena acogida, apuesta de nuevo por la comedia porque, según Recio, "no hay nada más satisfactorio que el público desconecte y se divierta en un teatro".

La obra plantea dilemas actuales como la búsqueda de solución a los problemas existenciales en lugares como los retiros espirituales. Tomás, Marta y Luis, tres jóvenes que deciden acudir a Reset Espiritual SL, se hacen esas preguntas en un intento de encontrar su mejor versión: "¿Y si voy allí y encuentro solución a todos mis problemas? ¿En solo tres días volveré a ser feliz? ¿Mi vida cobrará sentido de nuevo?".

La primera función tendrá lugar el próximo 3 de febrero en la sala El Garaje del Actor, donde se volverá a representar a finales de mes. Además, todos los domingos de febrero se podrá ver en El Pasillo Verde Teatro.

Sobre la compañía

Francisco Recio (Córdoba) es actor, director y guionista. Graduado en Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de la ciudad, siguió formándose en escritura poética y en interpretación ante la cámara con directores como Lino Escalera y Juan León, así como en comedia del arte, con Teatro del Lazzi. Ha encarnado distintos personajes de teatro como Vladimir en Esperando a Godot o Don Rodrigo en El Caballero de Olmedo. En cine, destaca su trabajo en RTVE dando vida a Federico García Lorca en La moderna. También ha escrito, dirigido y protagonizado su propia película La Luna de Babel.

Alba Molina (Puente Genil) es actriz y bailarina. Conoció las tablas siendo una niña, cuando comenzó su formación en danza flamenca, aunque después dio el salto a la danza moderna y urbana. En 2017, comenzó sus estudios en Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, estudios que compaginó con su formación en danza. En 2022, empezó a formar parte de la compañía Gaudium Teatro, dónde dio vida a personajes como Tiana en Disney Rock, o Vaiana, papel protagonista en De ellos aprendí. También, ejerció la función de coreógrafa y bailarina en Noche de Cluedo, musical en el que interpreta a varios personajes. En el ámbito cinematográfico, ha realizado varios cortometrajes y su último trabajo ha sido en el largometraje La Luna de Babel, interpretando el papel de Andrea. Actualmente, combina la interpretación dramática y la formación en jazz y canto.

Rafa Meléndez (Córdoba), también graduado en auxiliar de Enfermería, empezó a desarrollar su pasión por la interpretación desde pequeño. Comenzó su camino como humorista, actuando y cantando en distintas chirigotas, pasando por el Carnaval de Córdoba, Cádiz y Málaga. En 2018, empezó su desarrollo en teatro trabajando como parte del elenco del musical Emily, la eterna prometida, dando vida al personaje de Gusano, y Tristes para siempre de Dramacats, interpretando al Hombre Lobo. También formó parte del elenco de Gaudium Teatro en distintas obras como La aventura de los Reyes Magos o Disney Rock, así como distintas obras para Actúa Córdoba.

Aitor Orlandi nació en Puerto Real, pero se crió en la Sierra de Huelva, donde empezó a desarrollar su pasión por el teatro, trabajando en distintas obras como El principito, Sueño de una noche de verano o Bodas de sangre. Su formación profesional comenzó con la licenciatura en Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. También se ha formado en el Laboratorio de Creación Teatral de Vladimir Tzekov, Comedia del Arte con Javier Oliva y distintos cursos de mimo y pantomima o teatro de la improvisación. Tras formarse en varias escuelas de cine de Madrid, ha participado en varios cortometrajes, largometrajes y series de TV, destacando entre ellos Cuatro estrellas.

Las entradas para Reset espiritual SL ya están a la venta en https://www.atrapalo.com/entradas/reset-espiritual_e4936464/