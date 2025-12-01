'Córdoba Flamenca', el libro que inmortaliza a más de cien artistas en un homenaje al flamenco cordobés

El sello editorial Xibarit ha presentado Córdoba Flamenca, un libro de autor que captura un momento histórico del flamenco en la capital y la provincia a través de más de un centenar de fotografías de gran calidad. La obra, impulsada por esta editorial especializada en ediciones limitadas, cuenta con la colaboración de la Asociación Hada Gitanilla y la productora Argot Flamenco, ambas de Córdoba.

El volumen retrata el pulso vivo del flamenco cordobés mediante imágenes tomadas en rincones emblemáticos de la ciudad, en las que se refleja la conexión entre la tradición jonda, el patrimonio arquitectónico y la identidad cultural de Córdoba. El libro ofrece un testimonio visual de un arte que sigue evolucionando, nutrido por siglos de influencias y raíces andaluzas.

Colaboradores

El proyecto ha contado con la asesoría del cantaor Antonio de Pozoblanco y del gestor cultural José Sabalete, quien ha señalado, en una nota de prensa, que “Córdoba merecía un libro que retratara su alma flamenca con rigor, belleza y verdad. Hemos reunido a más de 120 artistas para ofrecer un testimonio irrepetible de la historia viva del flamenco en nuestra tierra. Este volumen es un reconocimiento a quienes han construido este legado y a quienes lo mantienen plenamente vigente”.

Más de 120 artistas fotografiados

Entre los más de 120 artistas fotografiados destacan figuras de referencia como Fosforito -en una de las últimas imágenes tomadas en vida al maestro-, El Pele, Merengue de Córdoba, Concha Calero o Vicente Amigo, junto a intérpretes emergentes que continúan enriqueciendo el arte jondo desde nuevas perspectivas.

La obra dedica también espacio a los oficios que sostienen el ecosistema flamenco cordobés, como guitarreros o creadoras de trajes de flamenca, así como a letras y palos fundamentales del género, mostrando la riqueza y diversidad que envuelven sus expresiones artísticas.

Una tirada limitada, numerada y sellada

Córdoba Flamenca se edita en una tirada limitada de 1.717 ejemplares numerados y sellados, impresos en papel arte y encuadernados al hilo con tapas rígidas, configurando una pieza de colección tanto por su contenido como por su factura editorial. Durante la presentación en el Círculo de la Amistad, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del cantaor Antonio de Pozoblanco, acompañado a la guitarra por Jesús Hans.

El proyecto cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Universidad de Córdoba y la Cátedra de Flamencología.