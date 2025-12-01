El Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía homenajean a Pier Paolo Pasolini con la proyección de ‘Edipo Rey’

El Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía, dependientes de la Consejería de Cultura, se suman a los homenajes a Pier Paolo Pasolini en el 50 aniversario de su muerte con un evento especial que fusiona cine y literatura en Córdoba. Se trata de una doble cita, la charla en torno a la traducción de Miguel Ángel Cuevas de Petróleo, de Pasolini (Ed. Nórdica) y la posterior proyección de Edipo Rey, del director italiano (1967).

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 3 de diciembre, a las 19.00 horas, y se centrará en dos de las facetas más influyentes del artista italiano: la de cineasta y el escritor. Edipo Rey es una de los títulos clave en la filmografía de Pasolini en la que expone un estilo visual austero y ritualista y expone su interés por la cultura popular y por su mezcla entre lo poético y lo político. Reinterpreta la tragedia de Sófocles desde una sensibilidad moderna que asocia el mito a la represión social y moral y le permite reflexionar sobre la mirada, la culpa y la imposibilidad de escapar de lo que nos define.

Previamente a la proyección, el evento contará con la intervención del traductor Miguel Ángel Cuevas, quien presentará su nueva traducción al castellano de Petróleo, la novela inconclusa y póstuma de Pasolini. Publicada originalmente en 1992, es considerada la obra cumbre del italiano, un ambicioso retrato político y social que abarca desde la corrupción del poder hasta la crítica radical a la Italia de su tiempo. La nueva versión a cargo de Cuevas acerca esta pieza, definida por el propio autor como su obra maestra que “contiene todo lo que sé”, a los lectores hispanohablantes.

Con este encuentro, el Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía buscan celebrar la profunda y controvertida huella que Pier Paolo Pasolini dejó en el arte y el pensamiento contemporáneo, a medio siglo de su trágica desaparición.

Filmoteca de Andalucía

La programación propuesta por la Filmoteca de Andalucía en su sede cordobesa esta semana continúa con el ciclo Andalucía Cultura Cine, que proyecta producciones audiovisuales andaluzas con apoyo de la Consejería de Cultura, exhibirá las películas Por donde pasa el silencio (España, 2024), de Sandra Romero, este martes; y, el jueves, Tras el verano (España, 2025), de Yolanda Centeno. Ese mismo día, dentro del ciclo La primera vez, que reúne las óperas primas de una serie de cineastas, se pondrá Caramel (Líbano, 2007), primer título la directora Nadine Labaki. La semana concluye con la proyección de Leer 'Lolita' en Teherán (Italia, 2024), de Eran Riklis. El acceso a las proyecciones tiene un coste de 0,90 euros con descuentos disponibles que se abonarán en taquilla.