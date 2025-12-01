Efeméride
Benamejí rinde homenaje a su macroespectáculo con un documental que repasa sus 25 años de recorrido
La obra analiza la evolución de un proyecto colectivo que ha involucrado a más de 200 vecinos por edición
Con motivo del 25º aniversario del icónico espectáculo cultural La Duquesa de Benamejí, el Ayuntamiento de Benamejí presenta el documental La Duquesa de Benamejí: 25 años de un sueño, un recorrido audiovisual que repasa la historia, la evolución y el impacto de un proyecto cultural que se ha convertido en seña de identidad del municipio.
Durante un cuarto de siglo, este macroespectáculo teatral ha sido mucho más que una representación: un proyecto colectivo que ha unido generaciones e involucrado a más de 200 vecinos y vecinas en cada edición, consolidando a Benamejí como referente del patrimonio cultural y teatral andaluz. Su trayectoria ha sido reconocida recientemente con el galardón al Mejor Producto Turístico 2024 de la provincia de Córdoba, tal y como recuerda el Consistorio en una nota de prensa.
El documental ofrece un viaje visual que profundiza en:
- La esencia literaria de los hermanos Machado y la relevancia histórica de la obra.
- El legado cultural de La Duquesa y su estrecho vínculo con la identidad de Benamejí.
- El patrimonio inmaterial que engloba cantes, bailes y tradiciones del municipio.
- Los orígenes del macroespectáculo en el año 2000 y su evolución hasta la actualidad.
- Ensayos, música en directo, folclore, vestuarios y la transformación de la plaza de toros en un escenario vivo.
- Testimonios del compromiso y la entrega de actores, actrices, asociaciones, técnicos y vecinos que han hecho posible este sueño compartido.
"La Duquesa de Benamejí es memoria, emoción y orgullo para el municipio. Este documental se erige como un homenaje a todas las personas que, durante 25 años, han mantenido viva la llama de un proyecto cultural excepcional y profundamente arraigado al pueblo", explica la nota de prensa.
