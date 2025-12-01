Benamejí rinde homenaje a su macroespectáculo con un documental que repasa sus 25 años de recorrido

Con motivo del 25º aniversario del icónico espectáculo cultural La Duquesa de Benamejí, el Ayuntamiento de Benamejí presenta el documental La Duquesa de Benamejí: 25 años de un sueño, un recorrido audiovisual que repasa la historia, la evolución y el impacto de un proyecto cultural que se ha convertido en seña de identidad del municipio.

Durante un cuarto de siglo, este macroespectáculo teatral ha sido mucho más que una representación: un proyecto colectivo que ha unido generaciones e involucrado a más de 200 vecinos y vecinas en cada edición, consolidando a Benamejí como referente del patrimonio cultural y teatral andaluz. Su trayectoria ha sido reconocida recientemente con el galardón al Mejor Producto Turístico 2024 de la provincia de Córdoba, tal y como recuerda el Consistorio en una nota de prensa.

El documental ofrece un viaje visual que profundiza en:

La esencia literaria de los hermanos Machado y la relevancia histórica de la obra.

El legado cultural de La Duquesa y su estrecho vínculo con la identidad de Benamejí.

El patrimonio inmaterial que engloba cantes, bailes y tradiciones del municipio.

Los orígenes del macroespectáculo en el año 2000 y su evolución hasta la actualidad.

Ensayos, música en directo, folclore, vestuarios y la transformación de la plaza de toros en un escenario vivo.

Testimonios del compromiso y la entrega de actores, actrices, asociaciones, técnicos y vecinos que han hecho posible este sueño compartido.

"La Duquesa de Benamejí es memoria, emoción y orgullo para el municipio. Este documental se erige como un homenaje a todas las personas que, durante 25 años, han mantenido viva la llama de un proyecto cultural excepcional y profundamente arraigado al pueblo", explica la nota de prensa.