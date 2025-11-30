Una muestra repasa en Montilla más de dos siglos de literatura flamenca

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque acoge hasta el próximo 6 de enero una exposición bibliográfica que se adentra en la esencia del flamenco a través de una selección minuciosa de obras literarias, ensayísticas y poéticas que permiten recorrer más de dos siglos de memoria escrita sobre este arte universal.

La muestra, organizada en colaboración con la Peña Flamenca El Lucero, propone al visitante un viaje reposado por los antecedentes literarios que han dado forma a la identidad del cante y del baile a lo largo de la historia. Así, nada más comenzar el recorrido, aparecen ediciones excepcionales de obras fundamentales como La Gitanilla, incluida en Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que evoca el universo gitano y sus expresiones musicales, o la Carta VII de las Cartas marruecas, donde José Cadalso recoge el relato de una juerga flamenca presenciada por el joven Nuño.

La muestra avanza después hacia los primeros textos impresos directamente vinculados con el flamenco, entre los que destaca la primera edición de 1799 de Colección de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos que se han compuesto para cantar á la guitarra, obra de Juan Antonio de Zamácola, que documenta los estilos primigenios del cante.

Además, la exposición exhibe Cantaores andaluces, del montillano Guillermo Núñez de Prado, en su primera edición de 1904, considerada una obra pionera por la audacia de su enfoque y por la relevancia de los intérpretes.

Tras la inauguración de la muestra tuvo lugar una conferencia de Antonio Varo Baena, médico, poeta y estudioso del género.