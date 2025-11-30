Protección del patrimonio
El incremento de visitas obliga a intervenir en los itinerarios al Salón Rico de Medina Azahara
La Junta licita un contrato por un millón de euros para la reordenación y adecuación de los accesos, que incorporarán el camino de los
El continuo incremento de la afluencia de visitantes al Conjunto Arqueológico de Medina Azahara experimentado a lo largo de los útimos años, se ha traducido en el progresivo desgaste de las zonas de circulación por las que discurre el itinerario de visita. A ello se suma, además, la próxima apertura al público de zonas que hasta el momento no formaban parte de la visita.
Por eso, destacando especialmente el "mal estado del pavimento en la zona del acceso y explanada inicial del conjunto hasta la Puerta Norte", la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha sacado a licitación un contrato por valor de un millón de euros para la mejora de los itinerarios de acceso al Salón Rico de Medina Azahara por su borde oriental.
El objetivo de esta "necesaria intervención" es que la visita se produzca de forma más segura, tanto para los visitantes como para el conjunto patrimonial.
El presupuesto del contrato es de 977.624,90 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de nueve meses entre 2025 y 2026, y está cofinanciado al 75% por fondos Feader de la Unión Europea.
Incorporación del camino de los Nogales
La empresa adjudicataria deberá combinar actuaciones como la limpieza, rejuntados, reparación, nivelados de terreno, eliminación de materiales nuevos añadidos con anterioridad, consolidación y restauración, construcción de nuevos pavimentos, o trabajos destinados a la desviación de aguas.
Además, se incorporará al nuevo recorrido el camino de los Nogales, una de las vías del conjunto en mejor estado para su comprensión y visualización por parte del usuario. Se debe contemplar la construcción de diversos tramos de pasarelas para el tránsito de visitantes y la protección en zonas con pavimento original.
