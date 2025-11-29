Durante diez días, Córdoba se transforma en una galería viva de poesía visual abierta al paseo y a la mirada. Este sábado se han inaugurado tres propuestas expositivas que convertirán la ciudad, hasta el 8 de diciembre, en un espacio de encuentro entre la poesía visual contemporánea, el patrimonio urbano y la comunidad.

Bajo el lema "La Casa. Llaves y umbrales", la nueva edición del festival Poemx reflexiona sobre la casa como refugio y frontera: paredes y redes, afectos y rutinas, memoria y ausencia. Artistas nacionales e internacionales han presentado obras creadas específicamente para dialogar con los lugares que las acogen.

Inauguración Poemx 2025 en el Palacio de Viana. / Victor Castro

Una obra 'in situ' en el Patio de la Cancela del Palacio de Viana

La artista Claudia Frau ha desarrollado una instalación de poesía visual concebida expresamente para el Patio de la Cancela, donde ha explorado la relación entre la arquitectura doméstica de Viana y la temática central del festival.

La pieza ha establecido un diálogo íntimo entre espacio, palabra e imagen, integrándose en el carácter histórico del palacio.

Exposición urbana de poesía visual

Diez poemas visuales han ocupado distintos puntos de Córdoba, convirtiendo el espacio público en un recorrido poético abierto a todos los visitantes.

Las obras, firmadas por Àlex Monfort Fradera, Alberto Fernández Fernández, Goyo Rodríguez, Manuel Patiño Osuna, Marisa Maestre, Marta Gracia Ruiz, Miguel Ángel Gil Andaluz, Miguel Kabuki, Paco Espinar y Susana Blasco, han intervenido en las localizaciones: Plaza de Don Gome, Plaza de La Fuenseca, Plaza de Orive, Pasaje Orive–Capitulares, Plaza de las Cañas, Calle Tierra Andaluza (Plaza del antiguo claustro de San Francisco), Calle Cabezas (ensanchamiento trasera Palacio de los Marqueses del Carpio), Plaza de Abades, Plaza del Triunfo (entorno de la Puerta del Puente), Avenida Fray Albino (entorno Torre de la Calahorra)

Selección del jurado

La Sala Polivalente del Palacio de Viana acoge una muestra colectiva con las obras seleccionadas en la convocatoria internacional de Poemx 2025.

Pieza expuesta en la sala polivalente del Palacio de Viana. / Victor Castro

Las piezas de Alberto Fernández Fernández, Beatriz Pérez Saura, Carlos Martín Morales Herrera, Catherine Grangier, Enrique Adamuz Ruiz, Erre Gálvez, Goyo Rodríguez, Ibai Bueno Martín, Jileni Saidi, Karto Gimeno, Manuel Moranta Rodríguez, María Luisa García Martínez, María Parejo Barroso, Miguel Ángel Asensio de la Fuente, Miguel Kabuki, Mauco Ariel Sosa, Oriol Jolonch Clariana, Patricia Barrachina Ruiz (Patossa), Raquel Bullón Acebes, Raúl Ordás Fernández, Sonia de Viana, Sr. Raulito y Teodelina Detry muestran la pluralidad estética y conceptual que caracteriza a esta edición.