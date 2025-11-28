Isabel Aguirre, conocida como 'Madame Dolor', se impone en la final del concurso Música Propia by Planneo

Isabel Aguirre, cuyo nombre artístico es Madame Dolor, ha sido la ganadora de la novena edición del concurso Música Propia by Planeo que organiza Radio Córdoba. La joven cordobesa, que fue becada por la fundación Antonio Gala como pintora en el año 2024, es una artista integral con una cálida voz que cautivó al público asistente a la fase final del certamen, que tuvo lugar este jueves en el Quiosco de la Música de La Victoria. El primer premio está dotado con 1.200 euros.

Enamorada de la música, compuso su primera canción hace solo unos meses aunque su afición por la música le viene de lejos y seguidora de clásicos como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, según ha confesado. En la fase final, en la que compitió con otra artista muy joven, Charlotte Valgreen de solo 16 años, presentó varias de sus composiciones, basadas según dijo en los pilares de su vida. Esos pilares, de los que habla en sus canciones, son la familia, la cocina y el amor en todas sus formas. En esta convocatoria, concursó con una canción titulada Te desquiero, que interpretó, como el resto de temas acompañada por Pablo Morales a la guitarra y Daniel Alcántara a la viola.

Cabe destacar el nivel musical de los tres grupos seleccionados y la diversidad musical presentada en esta convocatoria, en la que han participado ocho propuestas. El segundo premio del certamen, dotado con 700 euros, recayó en esta ocasión en la banda Jules & Jaime mientras el tercero, con una dotación de 400 euros, fue para Charlotte Valgreen.

Sobre Isabel Aguirre

Isabel Aguirre (Córdoba, 2001) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. En marzo de 2023, participó en la exposición colectiva Pieles de bronce con una pieza escultórica en la Sala Antiqvarivm, en Sevilla y ese mismo mes fue ganadora de los Premios Black en la convocatoria Wanted, emergencia navideña organizada por la Academia de Arte Panorama, también en Sevilla. En enero de 2023 realizó una exposición individual en la Bodega Plateros, de Córdoba, bautizada como Alma Máter. A comienzos de 2022 participó en Nada Art Fair, feria de arte contemporáneo que aunaba las obras de distintos artistas emergentes en el Espacio Santa Clara, en Sevilla. En 2021 participó en la Residencia Artística de Arte de Acción Sitio de Campo, situada en Pozo Amargo, Cádiz.

Durante su estancia en la Fundación Antonio Gala, desarrolló un proyecto titulado Muestras de afecto, una colección de obras pictóricas nacidas de la toma de muestras biológicas observadas a través del microscopio (micro) para generar un soporte físico (macro) mediante el cual hallar respuestas ante las cuestiones más trascendentales que no se encuentran desde un medio racional sino sensitivo.