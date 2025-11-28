El cordobés Salvador Gutiérrez Solís, protagonista de los Premios Literarios Jaén 2025 con 'La estrategia del impostor'

El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís se alzó anoche con el Premio Jaén de Novela 2025 gracias a La estrategia del impostor, una obra que el jurado ha destacado por su “descarnada crítica” a los efectos corrosivos de la corrupción y por la “afilada construcción de un antihéroe” como eje del relato. El galardón, dotado con 16.000 euros, se ha entregado en la tradicional gala organizada por CajaGranada Fundación y CaixaBank en el Parador de Jaén.

Una noche de literatura y memoria

La ceremonia ha contado con una intervención muy celebrada de Elvira Lindo, autora invitada, que ha ofrecido la conferencia En busca de una voz propia: un recorrido íntimo por su relación con la escritura, la construcción de la identidad narrativa y los miedos y revelaciones que acompañan a toda vocación literaria. Lindo ha reivindicado la importancia de la infancia como territorio fértil para la imaginación y evocó su propio camino hacia una voz literaria “sin trampa ni cartón”.

Además de Gutiérrez Solís, la 41ª edición de los Premios Literarios Jaén ha distinguido a otros dos autores. José Manuel Fajardo González ha recibido el Premio de Poesía por Perfecta sombra, una colección que el jurado ha valorado por su autenticidad, su mirada internacional y la valentía de unos poemas en prosa que exploran temas universales como la relación entre padre e hijo. M. J. Bausá ha sido distinguida con el Premio de Narrativa Juvenil por El reino de Olvido, obra que aborda con sensibilidad el duelo, el alzhéimer y la construcción de la empatía a través de personajes cercanos.

El respaldo a la creación literaria

La gala ha reunido a representantes institucionales, personalidades del ámbito cultural andaluz y responsables de CajaGranada Fundación y CaixaBank, entidades que, un año más, han subrayado su compromiso con el fomento de la literatura. En esta edición se han presentado 229 manuscritos inéditos, una cifra que confirma la vigencia y la relevancia de unos premios que se han consolidado como referente nacional para autores consagrados y emergentes.

La noche, conducida por el periodista Agustín Martínez, ha incluido además la actuación musical de Jihan, acompañada por Pilar Alonso a la guitarra y Diego Alonso a la percusión.