Montilla edita la obra ganadora del Premio Antonio López Hidalgo

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado en la Casa de las Aguas el libro El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política, una obra que llega avalada por el primer Premio de Periodismo «Antonio López Hidalgo» y que reivindica, desde su propia existencia, la importancia de investigar con rigor el modo en que se cuenta la política en tiempos de sobreinformación y ruido.

La presentación, que estuvo organizada por el Ayuntamiento de Montilla y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), con la colaboración de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, puso fin a la primera edición de un galardón que rinde homenaje al periodista e investigador montillano Antonio López Hidalgo, figura que da nombre al premio y cuya trayectoria extraordinaria sigue dejando huella más de tres años después de su fallecimiento, a los 65 años de edad.

El jurado de esta primera edición ha estado formado por la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; por los profesores universitarios Ángeles Fernández Barrero, María José Ufarte Ruiz, Isaac López Redondo —hijo del homenajeado— y Fernando Contreras, mientras que José Antonio Barrera Castaño, presidente de la Demarcación del CPPA en Sevilla, ha actuado como secretario.

Tras la deliberación, el primer premio recayó en la investigadora Angy Galvín Benítez por su tesis doctoral La regulación de la comunicación electoral y su aplicación en la cobertura periodística en campañas: un estudio comparado de España y Francia. Su trabajo, dotado con 1.500 euros y con la publicación del libro que se presentaó ayer, se adentra en un terreno clave para entender cómo opera la comunicación política en sociedades democráticas avanzadas.

La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó que «este premio representa un reconocimiento a la excelencia profesional y a la vocación investigadora que definieron la vida de Antonio López Hidalgo».