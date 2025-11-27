Córdoba, epicentro mundial de las bandas de música con repiques de valor patrimonial

El delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta, Eduardo Lucena, y el presidente de la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM), Félix Ruiz, han presentaron en Córdoba el I Congreso Internacional ‘Las Bandas de Música Amateurs como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’, que se celebrará en la ciudad los días 13 y 14 de diciembre de 2025.

Lucena ha destacado la «importancia del tejido asociativo que mueve cada banda de música que existe en la provincia ya que no se entiende un municipio sin una banda de música». El delegado resaltó la importancia de este congreso internacional con asistentes de Italia, Portugal, Colombia o Argentina destacando «la alianza con Latinoamérica en materia cultural».

Lucena ha señalado que la elección de Córdoba «refuerza el papel de la ciudad como punto de encuentro de culturas y como referente en la protección y difusión del patrimonio cultural». «Las bandas de música forman parte de la memoria sonora de muchos barrios y pueblos andaluces y son un ejemplo de participación ciudadana, educación musical y cohesión social; por eso la Junta de Andalucía tenía que estar apoyando un congreso de estas características», ha subrayado.