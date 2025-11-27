Cinema25 encara su recta final con el homenaje a la cineasta Josefina Molina y la entrega de los Cervatillos de Bronce

La recta final de Cinema25 está marcada por el homenaje a Josefina Molina, cineasta cordobesa y figura clave del cine español, este viernes 28 de noviembre con una mesa redonda y la proyección de Función de Noche. Asimismo, este viernes se celebrará la Gala de Clausura en el Teatro Góngora y en la que se entregarán los Cervatillos de Bronce a los mejores largometrajes y cortometrajes, ha informado la organización en una nota de prensa.

Este viernes 28 de noviembre tendrá lugar el homenaje a la directora cordobesa Josefina Molina, figura clave en el cine español. Durante la mañana se celebrará una mesa redonda sobre Josefina Molina en el Centro de Visitantes que contará con la participación de Celia Fernández, profesora de Literatura Comparada en la Universidad de Córdoba; Pilar Crespo, productora y presidenta de Aamma; y Pilar Monsell, cineasta y directora. Este evento estará acompañado por una cata de aceite de D.O. de Priego de Córdoba, conducida por Francisca García, experta en análisis sensorial y Secretaria General y Jefa del Panel de Cata de la DOP Priego de Córdoba. Asimismo, se proyectará en la Filmoteca de Andalucía Función de Noche, reconocida película protagonizada por una conversación en camerinos entre Lola Herrera y Daniel Dicen, separados tras años de matrimonio.

La noche culminará con la Gala de Clausura y entrega de los ansiados Cervatillos de Bronce, el Premio Cinema Córdoba y el Premio del Público 'Martín Cañuelo', que reconocen los mejores largometrajes y cortometrajes de esta 4ª edición. Además, se entregarán los premios honoríficos Embajadora Cinematográfica de Córdoba a la actriz María Morales y el Premio Divulgación Cinematográfica de Córdoba a la técnica de Cultura Mercedes Tirado. El público puede acceder mediante invitación a través de la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) .

Pilar Crespo, Blanca Torrent y Blanca Rey en el Encuentro OFF ESCAC de Cinema25. / CÓRDOBA

Invitados en la sexta jornada

Rafael Cobos ha presentado el preestreno de Golpes, su ópera prima como director en Cinema25, este jueves en la Filmoteca de Andalucía donde ha mantenido un coloquio junto con el productor Daniel Pérez y los actores Juan Carlos Villanueva y Marisol Membrillo. Asimismo, Santi Amodeo ha presentado su último trabajo El cielo de los animales, cuatro historias sacadas de los relatos del escritor estadounidense David James Poissant.

La Sala Josefina Molina ha acogido en esta jornada la proyección de Quién vio los templos caer de Lucía Selva y una nueva tanda de cortometrajes en competición por el Cervatillo de Bronce y el Premio Cinema Córdoba.

Cinema Training, la rama formativa de la Semana del Cine de Córdoba, ha contado con la masterclass de la directora de fotografía Elisa Moreno en el IES Ángel de Saavedra. Un encuentro en el que ha recorrido todas las fases del proceso de fotografía: la búsqueda del concepto visual, la artesanía de la luz, la colaboración creativa con dirección y arte, el trabajo en rodaje y la posproducción.

Jueves lleno de contenido

Este jueves, jornada previa a la Gala de Clausura en el Teatro Góngora, se proyectará La Deuda, última película del director Daniel Guzmán; Romería de Carla Simón y la Filmoteca recibirá a la directora Carmen Tortosa, que compite en la Sección Oficial de Ficción con Plaza Nueva a las Diez.

Durante la mañana se ha desarrollado el encuentro OFF ESCAC, Blanca Torrent, presidenta de IMDEEC, ha inaugurado este acto aludiendo a la necesidad de mantener y cuidar en Córdoba la industria del cine. Tras ella, Pilar Crespo, presidenta de AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales) y Blanca Rey, vocal de AAMMA, han presentado el Manual de Buenas Prácticas ¡Corten!. Asimismo, el director Manuel Martín Cuenca ha participado en esta jornada con una masterclass.