«’Golpes’ es un paso más allá que me estimulaba y me emocionaba»

-¿Qué significa estar presentando su primer largometraje como director en Andalucía y hacerlo en un festival como Cinema25?

-Es una satisfacción enorme. Estrenamos la película en la Sección Oficial del Festival de Valladolid, fuera de casa, con un público castellano maravilloso y muy cinéfilo. Pero después hemos ido acercándonos: primero a Sevilla, que es como jugar en casa. Y ahora Córdoba, pasando también por Huelva. Mi madre nació en Córdoba, igual que mi abuela, y la mayor parte de mi familia materna es cordobesa. Así que tiene un valor doble: vuelvo a Andalucía, que es mi tierra, y a Córdoba, que forma parte de mi ADN.

-¿Qué le llevó a dar el salto a la dirección y decidir que ‘Golpes’ debía ser su primera película?

-Yo había codirigido El hijo zurdo, una serie que funcionó muy bien. Pero había tres factores que se juntaron y que me hicieron sentir que era el momento. El primero, mi interés por el cine quinqui, ese cine sobre chavales marginales que se enfrentan al sistema. El segundo, cómo vivía España a comienzos de los 80, justo después del mundial de fútbol, que nos colocó ante el mundo como un país moderno. Y el tercero, las elecciones generales que estaban por llegar, con la sensación de que por primera vez iba a ganar un partido de izquierdas. Eso abría la puerta a hablar de memoria histórica, de revisar el pasado para construir el futuro. La confluencia de esos tres ejes me hizo ver que ahí había una historia potente.

-¿Cuándo sintió que esos vectores podían pasar a una película?

-Cuando vi que dialogaban entre sí. El país parecía abrirse hacia un futuro moderno y democrático, y al mismo tiempo se estaba empezando a mirar atrás para reparar heridas. Ese choque entre esperanza y deuda histórica me pareció un territorio narrativo apasionante. A partir de ahí construí la historia junto a Fernando Navarro y, después, asumí la dirección.

-¿Cómo fue trasladar su visión al reparto y trabajar con los actores?

-Fue una de las grandes razones para pasar de guionista a director: mi relación con los actores. Escritura e interpretación están muy unidas; ambas buscan dónde colocar la emoción más profunda. Y en dirigir actores me encuentro cómodo, donde creo que está mi mayor fortaleza. Si además tienes a Luis Tosar y Jesús Carroza, que para mí son dos de los mejores actores de este país, y a Teresa Garzón, que es una debutante increíble, es un regalo.

-En ‘Golpes’ da un salto técnico. ¿Qué ha sido lo más desafiante y también lo más bonito de ello?

-Venía de trabajar en un terreno íntimo, muy acotado, donde las relaciones personales eran el centro. Eso me permitía manejar lo técnico sin grandes complicaciones. Golpes era un paso más allá: un thriller, con acción, exteriores, secuencias movidas… y eso era un reto enorme. No es lo mismo escribir una escena emocional en una cocina que rodar un tiroteo dentro de un autobús. Imponía mucho respeto pero me estimulaba. Y junto con los actores, el trabajo con el director de fotografía ha sido de lo más enriquecedor.

-¿Qué cree que falta para que esas historias más arriesgadas encuentren su público?

-Tenemos un cine brillante: un nivel de producción altísimo, una creatividad increíble, equipos técnicos extraordinarios e historias muy potentes. El problema no es la calidad, es el cambio de hábitos. Las cifras de espectadores son desalentadoras comparadas con las de hace unos años. Tenemos mejores películas de las que la taquilla refleja. Puede que no hayamos encontrado el clic que llene las salas. O puede que el audiovisual haya cambiado tanto que el cine se haya convertido en un acontecimiento puntual.

-Es llamativo que los festivales cuelguen el cartel de «agotado» en minutos. ¿Cómo lo interpreta?

-Es algo increíble. Puedes poner una película en una sala comercial y que apenas vaya gente, y al día siguiente la pones en un festival y se agotan las entradas en minutos. Pasamos por el Festival de Sevilla y las entradas se agotaron en 45 minutos. Ojalá supiéramos cómo trasladar ese fenómeno a la taquilla.

-Cuando el público salga de ver ‘Golpes’, ¿qué conversación le gustaría que siguiera fuera de la sala?

-Me gustaría que se abriera un debate. Que hablaran del pasado, de la necesidad de la memoria para construir futuro. Que revisaran sus vínculos familiares, de dónde vienen los conflictos, cómo se enquistan con las personas que queremos. Si la película invita a la reflexión y a la comunicación, me doy por satisfecho. Y si encima el entretenimiento está al servicio del pensamiento, hemos conseguido algo emocionante.

-¿Y qué siente cuando entra en una sala de festival y la ve llena?

-Es maravilloso. Entrar en una sala vacía es doloroso, entrar en una sala llena es impagable. El espectador colectivo genera algo único. Es una experiencia casi catártica. Cuando ríen en lugares donde no esperabas risa, pero entiendes por qué; cuando se tensan, cuando sufren juntos… es emocionante. Ver cómo reacciona la gente ante algo tuyo es un privilegio.