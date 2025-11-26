‘Hombres G’, segundos confirmados del cartel del Córdoba Live 2026: fecha, entradas y detalles del concierto

El festival Córdoba Live 2026 sigue desgranando su cartel de la edición de 2026 con nuevos grupos que actuarán en el recinto ferial de El Arenal, reconvertido en nuevo escenario clave para los conciertos en Córdoba, con un aforo de 13.000 espectadores.

Tras el anuncio hace meses de la actuación de Dani Martín, ahora confirman el concierto de Hombres G, el mítico grupo de los 80, que recalará en la capital con la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'.

Fecha y hora del concierto de Hombres G

La banda capitaneada por David Summers actuará en Córdoba el viernes 19 de junio de 2026, a las 22.00 horas.

Una gira y un documental

El tour arrancará el 16 de mayo en Albacete, pasará por las principales ciudades y festivales del país, y culminará el 12 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, tras recorrer más de 20 ciudades.

Se trata de un tour especial al que acompañará un documental del mismo nombre que se estrenará en cines el 30 de abril de 2026. Producido por Movistar Plus, y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo. Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora.

'Hombres G' durante un concierto. / ALDARA ZARRAOA (HOMBRESG.NET)

Así, la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', según detalla el grupo en la promoción del tour, es una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también.” Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario”, señalan.

Conciertos de Hombres G

De momento hay confirmadas 21 fechas en la gira de conciertos:

16 mayo – Albacete – Plaza de Toros

23 mayo – Castellón - Recinto de Ferias y Mercados De Castellón

19 junio – Córdoba – Córdoba Live

3 julio – Sevilla – Icónica Santalucía Sevilla Fest

9-11 julio – Portas – Festival Portamérica

11 julio – Gijón - Way! We Are Young

17- 18 julio – Castro-Urdiales – Festival Sonórica

25 julio – Palma de Mallorca – Son Fusteret

1 agosto – Fuengirola – Marenostrum Fuengirola

12 agosto – Chiclana de la Frontera – Concert Music Festival

20-23 agosto – Almeria – Cooltural Fest

29 agosto – Alicante – Área 12

18 septiembre – Guadalajara – Estadio Fuente de la Niña

19 septiembre – Granada – Plaza de Toros

3 octubre – Barcelona – Palau Sant Jordi

9 octubre – Murcia – Murcia On

14 noviembre – Valencia – Roig Arena

21 noviembre – Zaragoza – Pabellón Príncipe Felipe

28 noviembre – Pamplona – Navarra Arena

5 diciembre – A Coruña - Coliseum

12 diciembre – Madrid – Movistar Arena

Entradas para el concierto de Hombres G

Las entradas para el concierto de Hombres G en Córdoba saldrán a la venta el viernes 28 de noviembre y estarán disponibles en este enlace.