Concierto del Coro Madrigal-Marin Constantin en la Mezquita-Catedral en homenaje a los lazos con Rumanía

El Coro Nacional de Cámara Madrigal-Marin Constantin ha ofrecido este miércoles un concierto en la Mezquita-Catedral de Córdoba con motivo del 145 aniversario de las relaciones culturales y diplomáticas entre España y Rumanía y el 20 cumpleaños del Instituto Cultural Rumano en España. El Coro Madrigal está considerado un emblema cultural de Rumanía.

El público asistente, muchos de ellos rumanos residentes en Córdoba, ha tenido la oportunidad de apreciar su sonoridad y depurada técnica, que ha brillado con un repertorio en el que combina temas renacentistas y contemporáneos. En esta ocasión, el coro ha interpretado además algunos temas tradicionales navideños con el que ha subrayado su intención de ofrecer un viaje emocional y espiritual para el tiempo de Adviento.