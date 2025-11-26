Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Concierto del Coro Madrigal-Marin Constantin en la Mezquita-Catedral en homenaje a los lazos con Rumanía

La actuación celebra las relaciones culturales y diplomáticas de España con el país europeo

El Coro Madrigal-Marin Constanti en la Mezquita-Catedral

El Coro Madrigal-Marin Constanti en la Mezquita-Catedral

A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Coro Nacional de Cámara Madrigal-Marin Constantin ha ofrecido este miércoles un concierto en la Mezquita-Catedral de Córdoba con motivo del 145 aniversario de las relaciones culturales y diplomáticas entre España y Rumanía y el 20 cumpleaños del Instituto Cultural Rumano en España. El Coro Madrigal está considerado un emblema cultural de Rumanía.

El público asistente, muchos de ellos rumanos residentes en Córdoba, ha tenido la oportunidad de apreciar su sonoridad y depurada técnica, que ha brillado con un repertorio en el que combina temas renacentistas y contemporáneos. En esta ocasión, el coro ha interpretado además algunos temas tradicionales navideños con el que ha subrayado su intención de ofrecer un viaje emocional y espiritual para el tiempo de Adviento.

El coro nacional Madrigal-Marin Constantin, en imágenes

El coro nacional Madrigal-Marin Constantin, en imágenes

Ver galería

El coro nacional Madrigal-Marin Constantin, en imágenes / A.J.González

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents