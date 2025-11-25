La Orquesta de Córdoba 'romperá las reglas' en su próximo concierto de abono

El público de Córdoba asistirá en el Gran Teatro este jueves 27 y el viernes 28 de noviembre a las 20 horas a la yuxtaposición de dos páginas fundamentales de Ludwig van Beethoven junto a una obra de estreno del compositor contemporáneo Igmar Alderete, en la que el autor invita a reflexionar sobre la incesante evolución del lenguaje musical a lo largo de los siglos.

El concierto de la Orquesta de Córdoba titulado Romper las reglas, que estará dirigido por Salvador Vázquez, brindará un programa que desafía y reinventa el espíritu clásico. Desde la enérgica Obertura de las Criaturas de Prometeo de Beethoven, pasando por un estreno absoluto: Problema sinfónico de Igmar Alderete. Cierra el programa la poderosa y revolucionaria Tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica.

El compositor y violinista cubano Igmar Alderete —profesor de la Orquesta de Córdoba— presenta en esta nueva cita de abono Problema sinfónico, una obra escrita en 2011 que, tras reposar en el cajón del autor, ve ahora la luz gracias a la complicidad del maestro Salvador Vázquez. La pieza, concebida a modo de poema sinfónico, constituye una nueva toma de posición estética frente a los caminos que ha seguido la música de vanguardia.

Sobre Igmar Alderete

Igmar Alderete (1969), violinista y compositor hispano-cubano, 1969 es miembro de la Orquesta de Córdoba desde 1994. Su música recoge sentimientos y vivencias que integran nuevas sonoridades de gran riqueza rítmica. Es un sincretismo de recursos que refleja claramente sus raíces: la música afrocubana, la música artística contemporánea y la música popular.