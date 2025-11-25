Tercer espectáculo
La Orquesta de Córdoba 'romperá las reglas' en su próximo concierto de abono
Además de presentar algunas de las piezas fundamentales de Beethoven, tendrá lugar el estreno del 'Problema sinfónico' del autor hispano cubano Igmar Alderete
El público de Córdoba asistirá en el Gran Teatro este jueves 27 y el viernes 28 de noviembre a las 20 horas a la yuxtaposición de dos páginas fundamentales de Ludwig van Beethoven junto a una obra de estreno del compositor contemporáneo Igmar Alderete, en la que el autor invita a reflexionar sobre la incesante evolución del lenguaje musical a lo largo de los siglos.
El concierto de la Orquesta de Córdoba titulado Romper las reglas, que estará dirigido por Salvador Vázquez, brindará un programa que desafía y reinventa el espíritu clásico. Desde la enérgica Obertura de las Criaturas de Prometeo de Beethoven, pasando por un estreno absoluto: Problema sinfónico de Igmar Alderete. Cierra el programa la poderosa y revolucionaria Tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica.
El compositor y violinista cubano Igmar Alderete —profesor de la Orquesta de Córdoba— presenta en esta nueva cita de abono Problema sinfónico, una obra escrita en 2011 que, tras reposar en el cajón del autor, ve ahora la luz gracias a la complicidad del maestro Salvador Vázquez. La pieza, concebida a modo de poema sinfónico, constituye una nueva toma de posición estética frente a los caminos que ha seguido la música de vanguardia.
Sobre Igmar Alderete
Igmar Alderete (1969), violinista y compositor hispano-cubano, 1969 es miembro de la Orquesta de Córdoba desde 1994. Su música recoge sentimientos y vivencias que integran nuevas sonoridades de gran riqueza rítmica. Es un sincretismo de recursos que refleja claramente sus raíces: la música afrocubana, la música artística contemporánea y la música popular.
Dentro de sus obras destacan el Concierto nº1 para Marimba y Orquesta, estrenada por Carolina Alcaraz y la Orquesta de Córdoba y por la misma solista en 2010, el “Concierto nº2 en Minnessota (USA), el Concierto nº1 para Clarinete, La Leyenda del Cimarrón, Nostalgia del Sur y su Sinfonía nº1, Influencias, obra encargo de la Fundación AEOS y la Orquesta de Córdoba, dirigida por Manuel Hernández Silva. En 2020 estrena Instante para Orquesta de cuerdas de la mano de Carlos Domínguez-Nieto y en 2022 el concierto Mambí para trompeta con Pacho Flores. Entre sus grabaciones, destaca Bailando con Arcos, grabada en 2020 por IBS Classical, junto a Camerata Gala dirigida por Alejandro Muñoz. Las entradas para el concierto se pueden adquirir en orquestadecordoba.org
