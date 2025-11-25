Almuzara presenta 'Helena, la luz de Roma' de Mar Rodríguez Vacas

Helena, la luz de Roma es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Se trata de una obra de Mar Rodríguez Vacas, quien después de su anterior entrega, El olivo de los Claudio, vuelve a la época del Imperio Romano, pero esta vez con el foco puesto en una mujer de leyenda: Santa Helena.

Una mujer, emperatriz y madre del emperador Constantino, que la autora rescata del olvido al revelar con precisión histórica las décadas desconocidas de quien llegó a subir a los altares y fue una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo primitivo.

Enmarcada a finales del siglo III D.C. y con el Imperio sumido en una crisis sin precedentes, a punto de desmoronarse, la novela narra cómo esta mujer, mientras Roma desata su furia contra los cristianos y las legiones luchan contra los bárbaros, sobrevive en un mundo plagado de conspiraciones y traiciones. Solo una certeza en una época tan convulsa la mantiene viva y es la que evidencia el futuro de su hijo Constantino, que es el de ser el hombre destinado a cambiar el rumbo de la historia.

Compañera y madre de emperadores, Helena, según narra la novela, hará realidad, junto a Constantino y el sabio obispo Osio de Córdoba, la tolerancia religiosa en el Imperio, tras siglos de persecución. Una gesta que le llevó a vivir una vida muy comprometida con el cristianismo, que culminó con un último viaje a Tierra Santa donde descubrió los lugares sagrados que sellaron para siempre su leyenda.

Mar Rodríguez Vacas ha trabajado desde 2005 en el mundo de la comunicación audiovisual, especializándose con el paso de los años en la redacción de guiones documentales, sobre todo de índole histórica. En estos días trabaja en comunicación institucional, como jefa de prensa de la Delegación del Gobierno de Córdoba. Con Almuzara ha publicado El olivo de los Claudio y Eso no estaba en mi libro de historia del ballet clásico, regresa ahora a la antigüedad clásica con Helena, la luz de Roma.