El Coro Nacional de Cámara Madrigal-Marin Constantin actuará en la Mezquita-Catedral de Córdoba el miércoles

La Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá el próximo miércoles 26 de noviembre un concierto extraordinario del Coro Nacional de Cámara Madrigal-Marin Constantin, uno de los conjuntos corales más prestigiosos de Europa y referente indiscutible de la diplomacia cultural rumana. La visita se enmarca en el inicio de las celebraciones por los 145 años de relaciones culturales y diplomáticas entre España y Rumanía, así como por el 20º aniversario del Instituto Cultural Rumano en España.

Fundado en 1963 por el maestro Marin Constantin, el Coro Madrigal ha consolidado un sello distintivo basado en su sonoridad única, su técnica depurada, su repertorio renacentista y contemporáneo, y su capacidad de unir música, escenografía, luz y narrativa en auténticas experiencias artísticas. Declarado por la Unesco como “auténtico valor del patrimonio artístico universal”, el coro es hoy considerado un emblema cultural de Rumanía.

El concierto, dirigido por Anna Ungureanu, contará con el apoyo del Ministerio de Cultura de Rumanía, la Embajada de Rumanía en España, el Consulado General de Rumanía en Sevilla, el Instituto Cultural Rumano de Madrid, el Cabildo Catedral de Córdoba y otras instituciones colaboradoras.

Un programa excepcional para un escenario único

El repertorio combinará música sacra del Renacimiento, obras contemporáneas rumanas y piezas navideñas tradicionales de varios países, ofreciendo una travesía emocional y espiritual especialmente adecuada para el tiempo litúrgico de Adviento. Entre las obras previstas destacan:

Ave Maria de Tomás Luis de Victoria

Cantate Domino de Claudio Monteverdi

Benedictus de Jacob de Haan

Veni, Veni Emmanuel de Michael John Trotta

Villancicos y obras tradicionales como A la Nanita Nana o Les Dolces Festes

Composiciones rumanas de Paul Constantinescu, Șerban Nichifor o Sabin Păutza, entre otros

La actuación incluirá también intervenciones solistas, piano, órgano y percusión, elementos que forman parte del estilo escénico y sonoro que ha convertido a Madrigal en un fenómeno cultural desde hace más de 60 años.

Con esta cita, la Mezquita-Catedral consolida su papel como gran escenario cultural y espiritual abierto a iniciativas de prestigio, capaces de fortalecer los lazos entre pueblos y de promover el diálogo a través de la música.