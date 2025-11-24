La Cátedra de Flamencología pone el acento en la obra de Fosforito

La Cátedra de Flamencología ‘Agustín Gómez’ de la Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado hoy el curso 2025-26 con un acto cargado de emoción y simbolismo, en el que el prestigioso guitarrista Juan Manuel Cañizares ejerció como artista invitado. La ceremonia, celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo, ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del maestro Antonio Fernández Fosforito, recientemente fallecido, y cuya figura marcó de manera indeleble la trayectoria de estas enseñanzas en el ámbito universitario. Así lo ha recordado, visiblemente emocionado, el director de la Cátedra, David Pino, quien recordó a Fosforito como un artista «muy querido y muy vinculado a esta cátedra», destacando la profunda huella que dejó en el mundo del flamenco y en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar junto al recientemente fallecido genio flamenco.

El recuerdo del maestro pontanés también estará muy presente en la formación que reciban los alumnos de esta edición. Pino ha anunciado que, en el módulo formativo dedicado a los distintos palos y sus intérpretes, se incluirá este año un capítulo especial para estudiar la obra de Antonio Fernández y su legado en el mundo del flamenco.

La decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular, anfitriona del espacio que acoge la formación desde 1996, ha expresado su gratitud hacia todas las personas e instituciones que han contribuido a consolidar este proyecto. Ha subrayado que, durante casi tres décadas, la cátedra de flamencología ha tenido en esta sede su casa, «lo que nos llena de orgullo poder haber visto crecer y enriquecer» una iniciativa que forma ya parte esencial del tejido cultural cordobés.

Presentación Catedra de Flamencología / Víctor Castro

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha reafirmado la «apuesta firme por el flamenco» que mantiene el Consistorio. Ha señalado que «el Ayuntamiento apuesta, de forma firme, por el flamenco», recordando las numerosas actividades impulsadas para acercar este arte tanto a los aficionados como a quienes aún no lo comprenden plenamente. Para la teniente de alcalde, «es importante sacarlo a la calle, acercarlo a la gente», razón por la que se desarrollan programas destinados a jóvenes, niños y niñas con el objetivo de fomentar el acceso y la sensibilidad hacia este patrimonio cultural.

Estudios y talento

Antes del coloquio previsto entre David Pino y Juan Manuel Cañizares, ha tomado la palabra Manuel Ángel Amaro, director general de Formación Continua de la UCO, quien intervino en sustitución del vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento, Antonio Arenas. Amaro ha transmitido al público las ideas que Arenas había querido destacar en unas notas enviadas para la ocasión, entre ellas la defensa firme de la formación permanente como eje fundamental de la institución. En este línea, ha subrayado que la cátedra es un ejemplo de aprendizaje «a lo largo de toda la vida» y recordó que los únicos requisitos para inscribirse son «tener ganas de aprender y de disfrutar del flamenco». Y concluyó afirmando que «el flamenco no debe quedarse solo en el tablao, sino que debe entrar en el aula y en nuestro día a día».

Finalmente, Juan Manuel Cañizares ha ofrecido una intervención cercana y emotiva, en la que repasó sus profundos vínculos con Córdoba, que -según recordó- se remontan a su infancia y se reforzaron con su participación como miembro del jurado del Concurso Nacional de Flamenco.

El guitarrista ha destacado la importancia de la formación para desarrollar el talento natural y ha afirmado que «uno es músico antes de llegar al Conservatorio», pues hay personas capaces de crear y comprender la música de manera innata. No obstante, ha aclarado que no pretendía hacer «apología de la ignorancia», sino reivindicar que los estudios proporcionan «los instrumentos, las herramientas para analizar la música» de cada artista. «Si no tienes conocimientos musicales te chocas contra la pared», ha sentenciado, defendiendo la necesidad de unir talento, formación y sensibilidad para hacer crecer el flamenco.