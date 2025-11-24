El cantaor Juan García Ruiz 'Niño Hierro' tendrá el próximo sábado una escultura en su recuerdo en Puente Genil

Puente Genil se prepara para vivir un emotivo acto de reconocimiento a una de las figuras fundamentales de la historia del flamenco local: Juan García Ruiz, conocido artísticamente como Niño Hierro, cantaor de referencia nacional en los años 20 del siglo pasado y eslabón clave entre el cante antiguo y el flamenco contemporáneo. El Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con la Asociación Amigos de Puente Genil y la familia del artista, inaugurará el próximo sábado 29 de noviembre a las 12.00 horas un busto en bronce de extraordinaria calidad realizado por el prestigioso escultor andaluz José María Serrano Carriel.

El portavoz del Gobierno municipal, Javier Villafranca, destacó que “Puente Genil es un pueblo eminentemente flamenco, un pueblo cantaor. Fosforito llegó a ser quien es porque aquí ya existía una tradición profunda y unas fuentes de las que bebió. Entre ellas, una figura imprescindible fue Niño Hierro, cuya influencia marcó a generaciones y cuyo legado merece este reconocimiento público”.

Villafranca subrayó también la importancia del trabajo que desde los años 80 desarrolla la Asociación Amigos de Puente Genil, impulsora de numerosos proyectos culturales y patrimoniales. “Gracias a su esfuerzo y compromiso, Puente Genil recibe ahora este busto en homenaje a un cantaor esencial para entender nuestra identidad flamenca. Es un gesto de memoria, de honra y de gratitud hacia quien ayudó a transmitir el flamenco antiguo hasta voces como la de Fosforito”, señaló.

La inauguración, que tendrá lugar en la calle Angelita Martín Flores, esquina con calle Pósito, contará con la presencia de familiares de Juan Hierro, representantes municipales, miembros de la Asociación Amigos de Puente Genil y aficionados al flamenco. Desde el Ayuntamiento se invita “a todos los pontanenses y a la afición flamenca a acompañar este momento histórico para Puente Genil”, concluyó Villafranca.