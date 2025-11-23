Copa de España
Una iniciativa de Montilla consigue un primer premio en la Copa de España Creativa 2025
Tres iniciativas culturales de la provincia quedan como finalistas en la gala celebrado en Córdoba
El jurado de la Asociación España Creativa ha elegido el proyecto El barrio que quieres, del Ayuntamiento de Montilla, una iniciativa integrada en la estrategia de participación ciudadana y modelo de ciudad, como primer premio en la categoría de Creatividad e Innovación Social-Territorial (medioambiental) de la Copa de España Creativa Córdoba 2025.
El premio fue recogido por el alcalde de la localidad cordobesa, Rafael Carmona, durante la gala de entrega de premios que se celebró la noche de este pasado sábado en el Auditorio Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba, junto al tercer Festival Planneo Flamenco, organizado por la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba dentro de la semana Capital Talento Joven Córdoba 2025.
Iniciativas culturales cordobesas quedan finalistas
Además, tres iniciativas cordobesas quedaron como finalistas en la gala dentro de la categoría Creatividad Cultural-Artística: el proyecto del emprendedor Daniel Ruz (Montilla) Arte Viva, Mujeres en Acción; Club para la UNESCO Córdoba, con El patrimonio para la transformación social: desde y hacia la comunidad; y la Asociación Mojo de Caña con Julio Romero de Torres – Tableaux Vivants.
El jurado concedió los dos primeros premios en esta categoría al Congreso Nacional de Periodismo Cultural Homenaje a Manuel Chaves Nogales 2025, del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), y el Museo de los Cuentos y la Ciencia, de Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia).
Por su parte, los dos segundos premios fueron para el proyecto La creatividad de gestionar un legado universal, de la Red de Ciudades Cervantinas (Madrid), y la iniciativa Reconstruyendo la historia de Quinto, del Ayuntamiento de Quinto (Zaragoza).
Ganadores
El proyecto Innovation Lab y Espacio de Datos, de la Diputación Foral de Álava, fue seleccionado como el principal ganador de la Copa España Creativa Córdoba 2025. Además, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, de la Agencia de Innovación IdeVa del Ayuntamiento de Valladolid, se alzó con el primer premio en la categoría de Innovación Económica-Tecnológica.
La presidenta de la Red de Territorios Creativos y delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha afirmado que "en la noche de ayer, Córdoba unió en un mismo escenario lo mejor de la innovación española con lo mejor de nuestro talento joven. Conocimos proyectos que proponen un país más diverso, inclusivo y creativo conviviendo con el flamenco, con nuestra identidad y con las ganas de una generación que tiene muchísimo que aportar".
