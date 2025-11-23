Cinema25
Los cinéfilos de Córdoba toman la Plaza de las Cañas en la semana del séptimo arte
El festival de cine cordobés celebra una jornada de convivencia, perol incluido, durante en el domingo
El festival de cine de Córdoba, Cinema25, ha celebrado este domingo una gran fiesta en la Plaza de las Cañas acercando el séptimo arte a todos sus amantes, en una completa jornada de convivencia con los vecinos. La plaza se ha convertido en un gran espacio para cinéfilos con puestos de vinilos, ropa, libros y cómics con el objetivo de sacar el cine a la calle y conectarlo con el público, dando visibilidad al comercio local de la ciudad.
Centenares de cordobeses han llenado la plaza participando desde el mediodía en los talleres de pintacaras y manualidades, mientras que los mayores han ido copando la zona a la hora del perol, incluida una opción vegetariana.
La música en directo ha sido uno de los grandes atractivos. Resaca DJs ha inaugurado el turno de tarde con una sesión a la que han seguido las actuaciones de Lalola y Titin (17:00–17:45 h). La fiesta ha concluido con una última sesión hasta las 19:00 horas, que ha puesto el broche final a una celebración en el ecuador de la semana del cine.
Sesión de cine en la Filmoteca
La programación del festival continúa. Este lunes 24 de noviembre se celebrarán varias actividades en distintos espacios de la ciudad. Por la mañana, a las 10.30, Natalia Mateo impartirá la masterclass "Dirigir desde dentro" en la ESAD, mientras que a las 11.30 se realizará el coloquio "Que arda la calle" en el Centro de Recepción de Visitantes. A las 12.00, Pepe Domínguez del Olmo ofrecerá la masterclass "Arte & Diseño de Producción” para los alumnos del centro en Mateo Inurria.
Por la tarde y noche, la Filmoteca de Andalucía proyectará varias películas. A las 18.00 se exhibirá Lorca en La Habana en la Sala Val del Omar. La película aborda la desconocida estancia de Federico en Cuba y ya ha logrado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, además de su proyección en Festivales como Málaga, Sevilla o La Habana.
Seguidamente se proyectará La Marisma a las 19.00h en la Sala Josefina Molina. Más tarde, a las 20.30, se presentará Maspalomas en la Sala Val del Omar y a las 21.15 se proyectarán varios cortometrajes. Todas las proyecciones contarán con entradas accesibles y algunas serán gratuitas hasta completar aforo.
