Reivindicación cultural
Culmina el ciclo reivindicativo para pedir un auditorio en Córdoba con un gran concierto en La Corredera
La plataforma convoca a más de 100 músicos y la ciudadanía, y cierra la recogida de firmas que presentarán ante las administraciones
La Plataforma Ciudadana Auditorio para Córdoba ha culminado este sábado 22 de noviembre, Día de la Música, el ciclo reivindicativo Juntos por un Auditorio para Córdoba con un acto multitudinario en la Plaza de la Corredera. La iniciativa impulsada desde la Orquesta de Córdoba lleva desde mayo en redes, pero en septiembre dio un paso más lanzando una recogida de firmas tanto presencial con puntos permanentes y conciertos informativos, como por internet. La campaña se dará por concluida esta semana con el objetivo marcado de las 5.000 firmas (entre ambos canales) que presentarán al Ayuntamiento para solicitar una reunión.
Con este acto, la plataforma ha concluido el ciclo de actividades iniciado en octubre, cuyo objetivo ha sido "acercar la iniciativa a la ciudadanía, compartir información y reivindicar la urgente necesidad de una infraestructura cultural adecuada para la música y las artes escénicas que Córdoba ha venido demandando desde hace años".
A lo largo de la mañana, formaciones de estilos muy diversos han intervenido en una plaza llena que ha mostrado su respaldo a la causa. En total, más de un centenar de músicos, entre profesionales, estudiantes, docentes y agrupaciones locales, han interpretado un programa variado y accesible para todos los públicos, que ha reflejado la riqueza y la diversidad de la vida musical cordobesa.
Formaciones musicales que han participado
La Orquesta de Tararea (Tararea Laboratorio Musical), Tachi y Panky Band —referentes de la música urbana con tintes flamencos—, Subtónica en formato acústico, Chel8cho, el coro Córdoba Gospel Experience, el Coro de Ópera de Córdoba y Orquesta, la Orquesta de Cuerda y la Orquesta Sinfónica.
Una infraestructura fundamental
La presencia de un auditorio en Córdoba viene recorriendo ya varias décadas como una "infraestructura fundamental en una ciudad milenaria", aunque ha vuelto a ponerse en la mesa de debate con reiteradas denuncias de promesas incumplidas.
Los miembros explican que existe una amplia diferencia acústica entre tocar en un teatro y en un auditorio. Además del sonido, destacan que la sensación para el público y para los músicos es "una experiencia totalmente diferente".
