Hoy recomendamos la última película del director Yorgos Lanthimos, un cineasta muy original que muchos recordarán por su oscarizada Pobres criaturas (2023), o las anteriores La favorita (2018), Langosta (2015), Alps (2011) … o Canino (2009). El título, Bugonia, alude a un antiguo mito mediterráneo, basado en la creencia de que las abejas podrían surgir espontáneamente del cadáver de un buey en descomposición. Simbolizaría la idea de que la vida podría nacer de la muerte.

La producción, irlandesa, arranca como una cinta de secuestros y termina como un filme de ciencia ficción. En realidad, es un remake del largometraje coreano Salvar al planeta Tierra (2003). La protagoniza Emma Stone construyendo un personaje, en principio, de lo más sofisticado: una alta ejecutiva de una gran compañía. Sin embargo, la sospecha de un par de jóvenes conspiranoicos, convencidos de que es una alienígena, sembrará la duda en el espectador y le mantendrá interesado durante la trama. En realidad, el filme intenta hacernos pensar en si en realidad vamos por buen camino, si el mundo marcha o, quizás, necesita dar un giro. Porque, las guerras actuales, el cambio climático, el peligro de la tecnología y lo anestesiados que estamos ante estas cuestiones, no ayudan.

La cinta es la menos difícil de su autor, está pensada para un público más amplio que el resto de su filmografía. Pero, desde luego, no deja indiferente al espectador, sentirá la necesidad de comentarla y debatir. Lanthimos sabe introducir los giros narrativos cuando menos se piensa, consigue inquietar, sorprender con destellos inesperados de violencia y dejar un mal rollo que tardará un buen rato en desaparecer. Bien escrita y filmada, sin olvidar las ópticas gran angular deformantes de la realidad; muy bien dirigidos los actores que acompañan a la Stone. Y, de regalo, una canción pacifista de Pete Seeger cantada por Marlene Dietrich con toda la emoción sobre a dónde han ido a parar las flores… Toda una invitación a reflexionar sobre el mundo en que vivimos y algunos de sus peligros.