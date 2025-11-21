CINE
El corto ‘All You Need is Love’ supera ya los 30 galardones
Está dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio
El cortometraje All You Need is Love, dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio, ha sumado en los últimos días cinco nuevos premios que refuerzan su trayectoria y consolidan su presencia como una de las obras más celebradas del panorama del cortometraje español, con un total de 32 galardones en su haber. La cinta, que ya venía recorriendo un camino imparable desde hace meses, ha vuelto a conquistar a espectadores y jurados en distintos puntos del país. Con todo, el más destacado ha sido el del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, donde el Jurado Joven de la Sección Talento Andaluz premió la cinta como Mejor Cortometraje de Dirección Andaluza.
