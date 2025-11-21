El artista Christian Lagata invita a descubrir la 'arquitectura oculta' del C3A con 'Metal del verano'

El Centro de Creación Contemporánea C3A de Córdoba ha inaugurado este viernes una nueva exposición del artista gaditano Christian Lagata (Jerez de la Frontera, 1986), una propuesta que reúne obras de nueva producción realizadas con materiales industriales con metodologías propias de la arquitectura.

Según explica el comisario de la muestra, Marc Navarro, la idea de esta muestra surgió tras una visita de Lagata al edificio, en la que solicitó visitar las partes del C3A que no son accesibles al público. Este centro, que se diseñó imitando la estructura de una colmena cuenta con una amplia red de pasadizos ocultos que recorren todo el perímetro de los espacios expositivos y que constituyen la infraestructura que sustenta el inmueble y permiten regular su temperatura, conducir la electricidad o el agua o incrustar cubiertas y lucernarios.

Presentación de la exposición ‘Metal de verano’, del artista Christian Lagata en el C3A / AJ González / COR

La idea del autor a la hora de crear Metal del verano, título de la exposición, fue la de redescubrir esa arquitectura oculta, "esas tripas o trascenio del centro que queda fuera de cuadro y oculto a la mirada del espectador", destaca Navarro. Todas las piezas han sido creadas por el artista en una residencia en No Entulho, en Portugal, junto a un equipo especializado en técnicas de construcción aplicadas al metal.

Esta no es la primera vez que Lagata indaga en los espacios como inicio para la creación de su obra, según ha reconocido él mismo, quien ha explicado en la inauguración que el título de la muestra corresponde al de un verso de un poeta paisano de su mismo pueblo, José Manuel Caballero Bonald, en el que el autor sitúa al lector en los meses cálidos del año, a la vez que transfiere las cualidades ambientales a los materiales. En este caso, el artista integra materiales reutilizados y sistemas de ensamblaje escultórico, con el metal como protagonista.

Presentación de la exposición ‘Metal de verano’, del artista Christian Lagata en el C3A / AJ González / COR

La exposición combina estructuras metálicas con rayogramas realizados con un método fotográfico rudimentario con el que el autor pretende registrar las condiciones materiales del espacio y las variaciones entre luz y sombra. Lagata sitúa obras de distintas escalas sobre el mismo plano para componer un paisaje de usos, materiales y objetos heterogéneos, a los que él mismo da en cierta medida una unidad.

Presentación de la exposición ‘Metal de verano’, del artista Christian Lagata en el C3A / AJ González / COR

Además de la exposición Metal del verano, que se podrá ver en la Sala T3 hasta el 17 de mayo de 2026, el C3A exhibe estos días dos obras de grandes dimensiones que forman parte de la propuesta expositiva Plaza pública, la muestra Estudios abiertos, con obras de los artistas residentes de la convocatoria 2024-2025; las obras de Ana Segovia Me duelen los ojos de mirar sin verte; además de obras de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo sobre las que se propone una nueva lectura con el nombre Tierra batida. Escrituras del compostaje.