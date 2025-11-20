Sara Denez: "El dinero del premio será para crear un disco de flamenco puro, algo que siempre quise hacer y no hice"

La cantaora cordobesa Sara Denez (Cañete de las Torres) ha cumplido este jueves uno de los sueños de cualquier cantaora, ganar el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Con un padre cantaor de saetas y un abuelo, Joselito Jiménez, cantaor de la compañía de Pepe Marchena, no es de extrañar que el arte corra por las venas de esta mujer que no solo sabe entonar cualquier palo sino que compone y toca la guitarra. Poco después de conocer la noticia del premio, responde a nuestras preguntas.

-Enhorabuena por su triunfo en el Concurso Nacional. ¿Quién le ha dado la noticia?

-Pues me he pillado levantándome. Ha sonado el teléfono y cuando he visto el número que siempre se ha puesto en contacto conmigo para las distintas fases he pensado: “Ostras, si me llama este número, que es el que siempre me ha contactado en las fases previas, esto es algo positivo”. Eran las 8:49, más o menos, cuando me han llamado de la dirección del Gran Teatro y me he puesto muy nerviosa.

-¿Cómo resumiría el camino que te ha llevado desde Cañete de las Torres hasta este premio ?

-Yo he sido una aficionada al flamenco desde pequeña, por mi padre y por mi tío, de los Rufos de Bujalance y Cañete. Mi tío tiene varios premios nacionales de cante por saetas porque era un excelente saetero y a mí me han llevado a ver muchos festivales así que la afición siempre ha estado ahí. Yo soñaba con ser guitarrista pero al final me dediqué al cante. Don Paco Rojas, un día, en una fiesta, me escuchó y me dijo que que dedicara al cante. Empecé a estudiar muchísimo, antologías del cante, me fui a Londres con la compañía de Paco Peña y entré en los conservatorios de danza cantando para bailar. Luego me fui a Málaga trece años y al volver a mi tierra, a Córdoba, ya con una cierta edad, pensé que en probar en el Concurso de Arte Flamenco, que por intentarlo no perdía nada y me inscribí. He trabajado con mi compañero elaborando bien los cantes, con mucha responsabilidad porque sabíamos a dónde íbamos, estudiando desde la antologíasd y yéndonos a las fuentes idóneas para lo que queríamos. Y bueno, al final, nos hemos llevado esta sorpresa.

-¿Hubo algún palo del cante que haya sido decisivo en tu actuación y que eligió para realzar tu voz?

-La propuesta que llevaba inicialmente no era la que hice al final. Tenía claro que quería cantar por soleá de Córdoba, un estilo de soleá muy bonito que no se suele escuchar. Nos fuimos a investigar a las fuentes aunque yo ya conocía la soleá de Córdoba y la había cantado muchísimas veces en el Conservatorio de Danza Luis del Río con Inmaculada Aguilar y Manuel Silveria, pero yo quería enfocarla de otra manera esta vez. Para mí, este ha sido un palo fundamental en mi propuesta.

-¿Qué significado tiene en este momento de su carrera ganar este concurso?

-Ahora mismo, tengo un cúmulo enorme de sensaciones y emociones, pero solo pienso en que tengo que seguir estudiando. El flamenco es una carrera de fondo. Yo vengo del flamenco, pero en un momento de mi carrera tonteé con Antonio Orozco en algunos de sus conciertos y quise investigar qué pasaba con el postflamenco o el flamenco-pop, como queramos llamarlo y saqué algunas canciones por ahí. Pero al final, creo que mi camino es el flamenco puro, este premio es una confirmación.Tengo claro que quiero plantear un disco de flamenco puro, que es algo que siempre quise hacer y nunca hice. Ahora mismo, esa es mi meta, además de defender el premio que se me ha otorgado con mucho respeto, para llegar al corazón a todo el que me escuche.

-¿Piensa invertir los 15.000 euros del premio en la edición de un disco?

-Totalmente. Eso es lo que quiero, porque si no el dinero se va, pero la experiencia y estas cosas sí quedan. Creo que es lo más bonito que podría hacer, invertir ese dinero en un disco, de flamenco puro, y hacerlo bien, por supuesto.

-¿Cómo percibe la salud del flamenco y de las cantadoras en concreto?

-Hay buena salud, hay gente y cantadoras maravillosas. En cualquier esquina te sale alguien cantando que te llega al alma. Hay muy buenas artistas en el flamenco femenino, gracias a Dios. El flamenco nunca morirá.

-¿Tiene algún tema que vaya a salir próximamente?

-Sí, mi intención es volver a la raíz del flamenco puro de la que nunca me desvinculé. Hice una rumba que era bonita, la eché al aire, pero no pasó nada. Y me he dado cuenta de que ese no es mi camino. Mucha gente que me quiere —compañeros de trabajo, familia, gente del flamenco que me conoce de muchísimo tiempo— me han dicho: “Nena, tu camino es el flamenco. Lo tuyo es cantar flamenco”. No sé si entraría en el disco, pero siempre quise hacer un cante por farruca. No sé si formaría parte del disco, pero es una farruca que hizo Fosforito, con toda la estructura de la farruca, a la que le hemos dado nuestro sello personal. En este momento, creo que ese será el próximo sencillo que saldrá. Aún no tiene nombre.