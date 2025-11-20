Cultura en Córdoba
Sara Dénez, Cristina Soler, Ángel Flores y Juanfe Pérez, ganadores del 24 Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
Todos ellos actuarán en la gala de premios que tendrá lugar en el Gran Teatro el próximo 22 de noviembre
El jurado del 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba ha dado a conocer este jueves los nombres de los ganadores de esta edición en las distintas categorías: baile, cante, guitarra y la nueva modalidad de instrumentistas flamencos portavoz del jurado. Este año, como novedad, la lectura del listado de premiados se ha retransmitido en directo por streaming, al igual que las fases del concurso.
Tras un largo proceso de selección, a la final han llegado tres candidatos en cada categoría, los mejores de los que han competido en esta edición de un concurso que para los flamencos representa un catalizador trianual del cante, del baile, de la guitarra flamenca y a partir de esta edición, de los instrumentistas flamencos.
Ganadores del concurso
En la modalidad de baile, la ganadora ha sido la granadina Cristina Soler, que recibirá 15.000 euros más diploma. El premio al cante, dotado también con 15.000 euros más diploma, el jurado ha elegido como ganador a Sara Dénez, cordobesa de Cañete de las Torres. El ganador del premio de guitarra (15.000 euros más diploma) ha sido el madrileño Ángel Flores mientras en la nueva modalidad de instrumentista flamenco, el premio de 12.000 euros y diploma ha recaído en Juanfe Pérez, bajista eléctrico de Villanueva de los Castillejos (Huelva). Todos los premios se han otorgado por unanimidad de los miembros del jurado.
El portavoz del jurado, David Pino, ha informado de que los finalistas de baile Ricardo Fernández Ribas El Tete y Paula Salazar recibirán 3.000 euros; al igual que los finalistas del cante, Bernardo Miranda y José del Calli; en guitarra, los finalistas Alfonso Linares y Álvaro Marinete y en instrumentistas flamencos, con 2.000 euros de premio, los también finalistas Alfonso Aroca (piano) y Francisco Roca (flauta travesera).
Los ganadores del concurso actuarán en el Gran Teatro el próximo 22 de noviembre en la gala de premios, que estará conducida por el periodista Juan Luis Cano y que se retransmitirá también por streaming.
Pino ha informado de que el jurado ha solicitado la celebración de una reunión al cierre del concurso para valorar lo ocurrido en las distintas secciones con el fin de mejorar para futuras ediciones.
