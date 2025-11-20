La Plataforma 'Auditorio para Córdoba' organiza un gran evento ciudadano este sábado, en el Día de la Música

La Plataforma Ciudadana Auditorio para Córdoba celebrará este próximo sábado 22 de noviembre, Día de la Música, el evento final de su ciclo reivindicativo: Juntos por un Auditorio para Córdoba, que tendrá lugar en la Plaza de la Corredera de 12 a 14 horas.

Tras varias semanas de conciertos informativos en distintos espacios de la ciudad, esta acción colectiva reunirá a una gran representación del tejido musical cordobés, en una jornada de unión, pluralidad y participación ciudadana.

Gran evento musical

Intervendrán formaciones de muy diversos estilos y procedencias, incluyendo a la Orquesta de Tararea (Tararea Laboratorio Musical), Tachi y Panky Band (grupo de música urbana con tintes flamencos), Subtónica en Formato Acústico, Chel8cho, el coro Córdoba Gospel Experience, el Coro de Ópera de Córdoba y Orquesta, la Orquesta de Cuerda y la Orquesta Sinfónica.

El evento reunirá a más de un centenar de músicos, entre profesionales, estudiantes, docentes y agrupaciones de la ciudad, que interpretarán un programa variado y accesible para todos los públicos, reflejando la riqueza y diversidad de la vida musical cordobesa.

La jornada servirá además como cierre de la recogida de firmas, que continúa activa tanto en formato digital —https://www.change.org/AUDITORIOPARACORDOBA— como en puntos físicos de la ciudad:

ProMúsica Melody, Conservatorio Superior Rafael Orozco, Café Málaga, Jazz Café, Galería Margarita Merino y Bar El Barón. Este acto concluye el ciclo de actividades iniciado en octubre, cuyo objetivo ha sido acercar la iniciativa a la ciudadanía, compartir información y reivindicar la urgente necesidad de una infraestructura cultural moderna, accesible y adecuada para la música y las artes escénicas en Córdoba.