Galardón
Joaquín Pérez Azaústre, Premio de Poesía Generación del 27
El escritor cordobés logra el galardón con su obra 'Defender El Álamo'
El escritor cordobés residente en Madrid Joaquín Pérez Azaústre ha sido el ganador de la vigésimo octava edición del Premio Internacional de Poesía Generación del 27 con la obra 'Defender El Álamo', según el fallo del jurado anunciado este jueves.
José Antonio Mesa Toré, miembro del jurado y director del Centro Cultural Generación del 27, que convoca este premio dotado con 15.000 euros y la publicación de la obra ganadora por la editorial Visor, ha explicado en el acto de lectura del fallo que el libro galardonado "articula su discurso en torno a la experiencia de la paternidad en la distancia".
"La metáfora central es la de resistir y sostener un baluarte afectivo pese a la separación geográfica y vital", y la escritura "se asume como acto de resistencia frente al tiempo, la ausencia y la fragilidad de los vínculos", ha añadido Mesa Toré.
En algunos textos, "la palabra se convierte en carta y legado para el hijo, un canto de amor acompañado de advertencias sobre la dureza del futuro".
"La videollamada, el avión, el cuaderno o una foto en la nevera se transforman en símbolos de una intimidad frágil pero persistente" en un libro en el que el estilo "combina un verso narrativo, extenso y cercano a la prosa con pasajes de gran intensidad lírica".
Participantes y biografía
Un total de 236 obras procedentes de toda España y varios países iberoamericanos se han presentado a esta edición y el jurado, presidido por el poeta Jaime Siles, ha adoptado su fallo por mayoría después de deliberar entre nueve poemarios finalistas.
Pérez Azaústre (Córdoba, 1976) es autor de los libros de poemas 'Una interpretación' (2001, Premio Adonáis), 'Delta' (2004, accésit del Premio Jaime Gil de Biedma), 'El jersey rojo' (2006, Premio Fundación Loewe Joven), 'Las Ollerías' (2011, Premio Fundación Loewe) y 'Vida y leyenda del jinete eléctrico' (2013, Premio Jaime Gil de Biedma), entre otros.
Ha publicado las novelas 'América' (2004), 'El gran Felton' (2006), 'La suite de Manolete' (2008, Premio Fernando Quiñones), 'Los nadadores' (2012), 'Corazones en la oscuridad' (2016), 'Atocha 55' (2020, Premio Albert Jovell), 'La larga noche' (2022, Premio Jaén) y 'El querido hermano' (2023, Premio Málaga y Premio Andalucía de la Crítica).
Es autor del pódcast 'No eran molinos. Clásicos de Literatura Española' en RNE, por el que ha obtenido el Premio Nacional al Fomento de la Lectura.
