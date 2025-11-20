Cinema25 empieza este fin de semana con 'Sirat', 'El Cautivo', 'Tardes de soledad' y fiesta en la plaza de Las Cañas

La Semana del Cine de Córdoba Cinema25 cumple cuatro años con un extenso programa de proyecciones y una agenda de actividades que dará comienzo este viernes a las 19 horas, dentro de la sección no competititiva Cinema Premiere, con la proyección de la película Sirat, de Óliver Laxe , protagonizada por Sergi López, Bruno Núñez y Jade Oukid, entre otros, en el Centro de Recepción de Visitantes, situado junto a la Puerta del Puente. Las proyecciones son de entrada es gratuita hasta completar aforo.

Sábado de cine

La jornada cinéfila del sábado, dará comienzo a las once de la mañana con la sección Cinema Training y el taller de stop motion Historias en movimiento, para niños de 7 a 11 años. En este caso, se requiere inscripción previa (lamaquinitaearte@gmail.com).

Por la tarde, habrá cuatro proyecciones dentro del área Cinema Sessions, la primera de ellas a las 17.30 horas en la Filmoteca de Andalucía, donde se presentará en la sala Val Del Omar el documental de la directora cordobesa Ana Villa Que arda la calle, que se podrá ver fuera de concurso.

También fuera de concurso y en la sección de Cinema Premiere, a las 18.30 horas, se podrá ver Tardes de soledad en la sala Josefina Molina, nombre de una pionera del cine que será objeto de un homenaje en esta edición. Tardes de soledad es un documental dirigido por Albert Serra que retrata al torero Andrés Roca Rey para reflexionar sobre la experiencia del toreo y su fuerza estética.

A las 20.30 horas, será el turno de la proyección de El cautivo, la revisión de Alejandro Amenábar de Miguel de Cervantes cuando es capturado y trasladado a Argel como rehén.

Por último, a las 21 horas, cerrará la jornada la proyección de No sea tu falta, la primera proyección de una película que compite en la sección oficial, en este caso un documental enmarcado en la categoría de no ficción. Dirigido por Moisés Salama, esta cinta cuenta la historia del director que al cumplir 70 años vuelve la vista atrás y se encuentra con sus raíces y explora sus relaciones con el pasado en Melilla, donde creció en el seno de una familia judía.

Domingo de fiesta

El domingo, tendrá lugar una nueva edición de la bautizada como Cinema Party, una fiesta popular dirigida a la ciudadanía con la que el festival pretende salir a la calle para contagiar el gusto por el séptimo arte y visibilizar una Semana del Cine que aspira con asentarse en el calendario cultural del otoño cordobés. La fiesta dará comienzo a las 12 del mediodía con actividades como un mercadillo temático, actividades infantiles como pintacaras y manualidades y a partir de las 13.30 horas, dos sesiones de dj y las actuaciones de Lalola y Titin. El acceso, en plena calle, es libre.

Cinema 25, organizado por la asociación de cineastas de Córdoba Record, cuenta con el apoyo de Unieléctrica junto al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Fundación Cajasur-Kutxabank, SPG. FFESCAC y Hamman Al-Andalus.