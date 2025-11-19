Rafael Romero de Torres, un joven desgraciado convertido en ‘sex simbol’ del siglo XXI

Una de las curiosidades o anécdotas relacionadas con el álbum fotográfico de la familia que a buen seguro saldrá a relucir en la charla de esta tarde tiene que ver con una fotografía del hermano mayor de Julio, Rafael Romero de Torres (1865-1898), fallecido prematuramente a los 33 años después de una gran decepción artística. Demostró su gran habilidad como pintor, desarrollada desde la más tierna infancia, en toda su obra, tanto por el uso de diversas ténicas, en las cartas ilustradas que solía enviar a la familia durante su estancia en Roma y Madrid y en su faceta como retratista.

Según María del Mar Ibáñez, un compañero del Archivo Histórico Provincial de Córdoba publicó recientemente su fotografía en redes sociales y la imagen acabó por hacerse viral. De algún modo, su rostro moreno llegó a una página llamada Hot Victorians, donde se exhiben imágenes de hombres sexys de época victoriana. El texto que acompaña a la imagen reza: "Presentamos al siempre apuesto Señor Rafael Romero de Torres (1865-1898), pintor español de Córdoba. Un hombre de gran porte, con la clásica estética de moreno y atractivo. Orgulloso, seguro de sí mismo e indudablemente seductor. ¡Dibújame como a uno de tus chicos españoles, señor! La fotografía de Rafael Romero de Torres pertenece a la colección de fotos de la familia Romero de Torres y fue tomada en 1884".

Rafael tuvo una vida desgraciada y su talento fue eclipsado, tras su muerte prematura, por el de su hermano Julio. Tratado injustamente en la Exposición Nacional, se le considera precursor del realismo social que después desarrollarían sus hermanos, el más virtuoso dibujante de la familia y ahora también, icono masculino. Por cierto, que su obra es objeto estos días de una exposición en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, por si alguien quiere conocer su legado artístico y no solo su perfil apolíneo.