El Pele recibe el premio internacional del flamenco Silverio Franconetti en la categoría de cante

El cantaor cordobés El Pele, una de las voces más profundas y respetadas del arte jondo ha recibido coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco y el 15º aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, el Premio Internacional del Flamenco Silverio Franconetti en su categoría de cante. Manuel Moreno Maya, conocido artísticamente como El Pele, es un referente esencial del flamenco contemporáneo. Poseedor de una voz inconfundible y de un cante cargado de emoción y verdad, ha llevado el flamenco a los teatros y festivales más importantes del mundo. Nacido en Córdoba, lleva más de la mitad de su vida llevando el flamenco por el mundo. Según destaca la organización de los premios, "para lo bueno y lo malo, el maestro Pele es la anarquía personificada: un cantaor que lo es incluso cuando no canta. No es necesario decir que es gitano, porque lo es desde que se levanta hasta que se acuesta. Un gitano que es famoso en todo el mundo y que está ya en la historia de la música".

Estos premios, organizados por la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA), han celebado su décima edición reuniendo a figuras y entidades destacadas del panorama flamenco internacional. El Pele se une así a un palmarés que incluye a artistas legendarios como Tomatito, Farruquito, Manuela Carrasco, Fosforito, Manolo Sanlúcar, Carmen Linares o María Pagés, entre otros. El acto de entrega estuvo presidido por el director de los premios, Manuel Bohórquez, y el presidente de la EFA, Luis Guillermo Cortés, junto a representantes institucionales y personalidades del mundo del arte.

Su premio Silverio Franconetti reconoce una trayectoria artística marcada por la autenticidad, la innovación dentro de la tradición y su compromiso con la pureza del cante jondo.

Junto a El Pele, recibieron galardones otras figuras como Aurora Vargas (Premio de Honor), Pepa Montes (Baile), Gerardo Núñez (Guitarra), Lucía Beltrán (Jóvenes Flamencos) o Ricardo Pachón (Producción Discográfica), entre otros.