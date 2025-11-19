La Diputación de Córdoba reconoce el talento creativo con sus premios literarios

La Diputación de Córdoba ha dado a conocer los fallos de sus premios literarios, una cita ya arraigada en el calendario cultural de la provincia y que vuelve a subrayar el pulso creativo de quienes escriben desde distintos rincones del país. En esta edición, los galardones reconocen propuestas de poesía, novela rural, dramaturgia y álbum ilustrado infantil o juvenil, cuatro miradas distintas que comparten un mismo hilo: la pasión por contar.

El 14º Premio de Álbum Ilustrado Infantil o Juvenil ha recaído en A la bartola, del ilustrador y creador Canizales. El jurado ha destacado la fuerza expresiva de sus imágenes, la calidad técnica del dibujo y una narrativa visual que atrapa desde la primera página. Profesor de Dibujo en la Universitat Oberta de Catalunya y director creativo, el autor atesora una trayectoria sólida marcada por su participación y reconocimientos en diferentes certámenes.

En poesía, el 25º Premio Vicente Núñez -un galardón que lleva el nombre de uno de los grandes poetas cordobeses- ha sido para El día en que Pipi Lamgstrump dejó de quererte, del escritor Pedro Flores. El jurado ha valorado un poemario que recorre con hondura la complejidad de la identidad humana, en diálogo con la tradición europea y latinoamericana del siglo pasado. Flores, con numerosos libros publicados, cuenta en su haber premios como el Jorge Manrique, Generación del 27, Miguel Hernández-Comunidad o Alegría 2024.

El 26º Premio de Novela Rural Diputación de Córdoba ha reconocido la obra Juancaballo, de la autora Luisa María González. Su propuesta literaria se suma a una carrera que incluye narrativa breve y otros premios en certámenes nacionales, y que confirma la buena salud de la narrativa que mira al territorio, a la memoria y al pulso humano de la vida rural.

En dramaturgia, el 4º Premio Antonio Gala ha distinguido Séptimo izquierda, del creador Pedro Jesús Landínez de Haro. El jurado ha valorado un lenguaje contemporáneo, ágil y cercano al gran público. Landínez, con una trayectoria amplia en teatro y cine, suma a este reconocimiento su trabajo como intérprete, director, productor y guionista.

Los cuatro premios están dotados con 12.000 euros, la publicación de la obra y un trofeo creado por el artista plástico cordobés Javier Flores Castillero, una pieza que añade un sello local a un reconocimiento ya de por sí especial.

Con estos galardones, la Diputación reafirma su apuesta por la creación literaria y por un tejido cultural que, desde Córdoba, sigue sumando voces, historias e imágenes que se leen con el mismo acento cálido y profundo que caracteriza a esta tierra.