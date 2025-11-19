Carnaval de Córdoba 2026: fechas, programación completa y pregón de 'El Maestro'

El Carnaval de Córdoba 2026 ya está definido y contará con un protagonista muy especial: Francisco Javier Blázquez Ruz, El maestro, autor y director de dilatada experiencia, que será el encargado de ofrecer el pregón oficial. Su elección se produce un año después de su regreso a la fiesta bajo la dirección de la comparsa Los payasos, pero su nombre está ligado a agrupaciones tan recordadas como La Orquesta, La Latina o Los Goliardos.

La programación arrancará el 25 de enero con la tradicional Salmorejá en la Plaza de la Corredera a mediodía, un acto que introduce las primeras figuras carnavaleras: la Sultana, el Sultán y los Sultanitos. Apenas dos días después dará comienzo la 43ª edición del Concurso de Agrupaciones (COAC), que se celebrará del 27 de enero al 7 de febrero en el Gran Teatro, punto de encuentro para comparsas y chirigotas de toda la provincia y cuyo plazo de inscripción concluye el próximo 20 de diciembre.

Comparsa 'Los Payasos' que dirigió el año pasado el pregonero de 2026, Francisco Javier Blázquez 'El maestro'. / Víctor Castro

El momento central llegará el 14 de febrero, cuando la Plaza de las Tendillas acoja, a partir de las 19.00 horas, el Pregón a cargo de El maestro. Ese mismo día se entregarán las Máscaras de Oro y los premios del concurso, acompañados por las actuaciones de los grupos galardonados. El pasacalles por el Puente Romano se celebrará el 15 de febrero.

Quema del dios Momo en la Plaza de la Corredera. / A. J. González

Carnaval en la calle

El Carnaval en la calle se prolongará desde el viernes 20 hasta el 22 de febrero, fecha en la que Córdoba despedirá la fiesta con la Gran Cabalgata, que partirá de la Avenida de la Victoria rumbo a la Plaza de la Corredera. Allí se celebrará la tradicional Quema del dios Momo, que pondrá fin a casi un mes de celebraciones repartidas por toda la ciudad.